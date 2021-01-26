Налоговики подключились к контролю цен на продукты

Ранее подобные запросы от налоговых инспекций не поступали, подчеркнул источник издания.
Копия запроса, датированная прошлой неделей, есть у редакции. Из приложенной таблицы следует, что налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети.
Налоговиков интересуют цены на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.
В декабре, утверждая меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС контролировать исполнение заключенных с торговыми сетями соглашений с помощью онлайн-касс, сообщает «Интерфакс».
Полученные от участников рынка данные в сочетании с имеющимися инструментами, позволят ФНС измерить наценку торговых сетей, считает он.
Запрос налогового органа не связан с исчислением и уплатой налогов.