Налоговики подключились к контролю цен на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за ценами на социально значимые продукты и начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

Ранее подобные запросы от налоговых инспекций не поступали, подчеркнул источник издания.

Копия запроса, датированная прошлой неделей, есть у редакции. Из приложенной таблицы следует, что налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети.

Налоговиков интересуют цены на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

В декабре, утверждая меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС контролировать исполнение заключенных с торговыми сетями соглашений с помощью онлайн-касс, сообщает «Интерфакс».

Полученные от участников рынка данные в сочетании с имеющимися инструментами, позволят ФНС измерить наценку торговых сетей, считает он.

Запрос налогового органа не связан с исчислением и уплатой налогов.