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Экономика

Налоговики подключились к контролю цен на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за ценами на социально значимые продукты и начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

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Ранее подобные запросы от налоговых инспекций не поступали, подчеркнул источник издания.

Копия запроса, датированная прошлой неделей, есть у редакции. Из приложенной таблицы следует, что налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети.

Налоговиков интересуют цены на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

В декабре, утверждая меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС контролировать исполнение заключенных с торговыми сетями соглашений с помощью онлайн-касс, сообщает «Интерфакс».

Полученные от участников рынка данные в сочетании с имеющимися инструментами, позволят ФНС измерить наценку торговых сетей, считает он.

Запрос налогового органа не связан с исчислением и уплатой налогов.

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