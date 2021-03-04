Налоговики приготовились взимать по-новому налоги с россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена в течение 2021 года внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги с россиян и компаний по-новому, улучшить их администрирование, а также облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках.

Одна из ключевых инициатив связана с внедрением автоматизированной информационной системы (АИС) нового поколения «Налог-4».

Она предназначена для выявления махинаций с НДС и создания цепочки подставных компаний, «накручивающих» входящий налог, который затем принимается к вычету.

Опрошенные РБК юристы полагают, что внедрение «Налога-4» усложнит жизнь многим компаниям и приведет к многоступенчатым проверкам их контрагентов, в первую очередь по международным сделкам.

В этом году ФНС планирует ввести новую систему оценки налогоплательщиков на основании данных, собираемых при оказании им услуг, в том числе банковских, пишет Lenta.ru. Ожидается, что это поможет им самим, в частности, ускорит принятие решений о предоставлении им кредитов. Между тем эксперты опасаются возможных утечек персональных данных.

Данные о готовящихся изменениях опубликованы на сайте ведомства.