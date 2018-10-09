Налоговики ужесточат контроль за счетами россиян

С апреля 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках гораздо больше информации о счетах налогоплательщиков — физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний.

Налоговикам станут доступны выписки и со счетов, и вкладов (депозитов). Это позволит в будущем ужесточить контроль за деньгами россиян.

Для предпринимателей нововведения могут оказаться благоприятными, пишет «Коммерсант».

Министерство финансов неоднократно смешивало личные и предпринимательские счета граждан, пишет издание. Все это приводило к тому, что банки отказывали людям в кредитах, если у тех есть ИП с заблокированным счетом, или, наоборот, взыскивал налоговые долги ИП с личных вкладов. Налоговики, в свою очередь, обращали внимание ведомства на то, что необходимо разделять личные счета от предпринимательских.

Теперь налоговой службе дали возможность указывать в запросах, какие именно счета гражданина ее интересуют. В то же время проиграют от этой инициативы физические лица, поскольку новые возможности облегчат ФНС принудительное взыскание долгов, пишет ura.ru. Теперь сотрудники ведомства смогут легко выявить деньги, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае пролонгации договора.

Нововведение позволит в будущем усилить контроль, поскольку раскрытие информации о вкладе может стать поводом задать гражданину с низким доходом вопрос о происхождении денег.

Ранее сообщалось, что нововведение протестируют на пилотных регионах: в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.