Налоговики узнали о счетах и незадекларированных доходах россиян в 70 странах мира

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях, пишет РБК со ссылкой на информацию ведомства.

Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.

В списке стран-участников обмена с Россией 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий).

В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран.

Амнистия капиталов

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использовать декларации участников «амнистии капиталов» в качестве доказательства по уголовным делам.

При этом запрет будет действовать только в том случае, если сведения таких деклараций не носят преступного характера, пишет «Росбалт».

Налоги. СС0

До этого были зафиксированы случаи, когда декларации использовали для возбуждения уголовных дел против предпринимателей. Это подрывало доверие к процедуре амнистии и препятствовало возвращению капиталов в России, отметили в Госдуме.

Новыми нормами прописывается запрет на необоснованное изъятие деклараций при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.