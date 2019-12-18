Налоговики узнали о счетах и незадекларированных доходах россиян в 70 странах мира

Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
В списке стран-участников обмена с Россией 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий).
В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран.
Амнистия капиталов
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использовать декларации участников «амнистии капиталов» в качестве доказательства по уголовным делам.
При этом запрет будет действовать только в том случае, если сведения таких деклараций не носят преступного характера, пишет «Росбалт».
До этого были зафиксированы случаи, когда декларации использовали для возбуждения уголовных дел против предпринимателей. Это подрывало доверие к процедуре амнистии и препятствовало возвращению капиталов в России, отметили в Госдуме.
Новыми нормами прописывается запрет на необоснованное изъятие деклараций при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.