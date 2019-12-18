Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Налоговики узнали о счетах и незадекларированных доходах россиян в 70 странах мира

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях, пишет РБК со ссылкой на информацию ведомства.

Доллары.
Доллары.
СС0

Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.

В списке стран-участников обмена с Россией 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий).

В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран.

Амнистия капиталов

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использовать декларации участников «амнистии капиталов» в качестве доказательства по уголовным делам.

При этом запрет будет действовать только в том случае, если сведения таких деклараций не носят преступного характера, пишет «Росбалт».

Налоги.
Налоги.
СС0

До этого были зафиксированы случаи, когда декларации использовали для возбуждения уголовных дел против предпринимателей. Это подрывало доверие к процедуре амнистии и препятствовало возвращению капиталов в России, отметили в Госдуме.

Новыми нормами прописывается запрет на необоснованное изъятие деклараций при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость