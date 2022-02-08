8 февраля
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Экономика

Налоговики выступили за отмену акцизных марок на табаке

Федеральная налоговая служба выступила за отказ от акцизных марок на табаке, как только до конца заработает вся система маркировки, пишут «Известия».

Место для курения.
Место для курения.
altapress.ru

После полного внедрения системы цифровой маркировки, через которую будет администрироваться акциз, можно говорить, что марки станут бессмысленны и их можно будет отменять. Так считает начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России Максим Краснов.

Отметим, что цифровой маркировке подлежат сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, курительные, нюхательные, жевательные, трубочные табаки и табаки для кальяна.

Также проводится эксперимент по маркировке табачных стиков, а с 15 февраля начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей к ним.

Кстати, табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами — Data Matrix.

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