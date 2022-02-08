Налоговики выступили за отмену акцизных марок на табаке

Федеральная налоговая служба выступила за отказ от акцизных марок на табаке, как только до конца заработает вся система маркировки, пишут « Известия ».

После полного внедрения системы цифровой маркировки, через которую будет администрироваться акциз, можно говорить, что марки станут бессмысленны и их можно будет отменять. Так считает начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России Максим Краснов.

Отметим, что цифровой маркировке подлежат сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, курительные, нюхательные, жевательные, трубочные табаки и табаки для кальяна.

Также проводится эксперимент по маркировке табачных стиков, а с 15 февраля начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей к ним.

Кстати, табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами — Data Matrix.