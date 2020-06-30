Налоговики запустили полезный чат-бот в виде говорящей собачки

Пока Таксик работает для физических лиц, которые тут же начали закидывать чат-бот простыми и сложными вопросами.
Сколько дней рассматривается заявление о выдаче подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации? Имеют ли право на федеральную налоговую льготу, освобождающую от уплаты налога на имущество, дети-инвалиды? Где посмотреть свою налоговую задолженность?
Altapress.ru решил усложнить задачу и задал вопрос: «Когда налоговый портал будет интегрирован с порталом Госуслуги?». На это Таксик немного подумал и ответил: «Я еще учусь и не могу распознать все вопросы и ответить на них».
Впрочем, большинство простых вопросов Таксик легко отрабатывает. Он может рассказать, когда работает налоговая инспекция, как получить ИНН или какую-нибудь справку.
Чаще всего налогоплательщики спрашивают у электронной собаки про налог на доходы физических лиц, получение вычетов и использовании электронных сервисов.
В ФНС России подчеркивают, что чат-бот будет доработан, после чего сможет консультировать индивидуальных предпринимателей и представителей юрлиц.