Налогозамещение: как барнаульский бизнес отреагировал на отмену ЕНВД. Инфографика

Фискальная система за последние полгода пережила серьезные изменения в связи с отменой единого налога на вмененный доход. Рассказываем в цифрах и фактах о том, как малый и средний бизнес в Барнауле перешел на другие виды налогообложения.

Напомним, что с 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход. Вместо него предпринимателям нужно было выбрать другую систему налогообложения.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».