Народный вопрос. Есть ли в кодексе секретная статья, освобождающая от налогов?

Отвечает ведущий рубрики Сергей Беззубенко, адвокат «Сибирского центра медиации и права».

Это правда, но только в некоторой части. В Налоговом кодексе РФ действительно с 01.01.2019 появилась статья 45.1., в соответствии с которой единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ физическим лицом в счет уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц.

С 1 января 2020 года к ним добавляется еще налог на доходы физических лиц. На этом правда заканчивается. Все остальное, что написано про эту статью — вымысел, заблуждение и хайп.

Во-первых, статья эта никакая не секретная. Во-вторых, все «эксперты» обращают внимание на слово «добровольно», отсюда и возникает заблуждение.

Если перевести на понятный язык, то этой статьей государство всего лишь предлагает гражданину вместо оплаты нескольких платежек по разным налогам и за разные объекты налогообложения альтернативный вариант: заранее сделать одно добровольное перечисление на специальный счет в казначействе, что-то вроде предоплаты.

Налоговые органы с этого счета сами спишут все начисленные вам налоги, о чем перед вами отчитаются в специальном уведомлении. Если после этого на специальном счете останутся деньги, вы можете их возвратить по заявлению.

Хочу обратить внимание, что эта статья только добавила новый способ оплаты налогов. Все установленные ранее сроки уплаты налогов и их обязательность никто не отменял.

Если вы не оплатите вовремя налоги «по-старому» отдельными платежками или «по-новому» путем внесения добровольно единого платежа, то государство как и прежде взыщет их принудительно.