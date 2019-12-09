Народное голосование-2019. Отдайте свой голос за самого успешного топ-менеджера Алтайского края

Издательский дом «Алтапресс» уже в 18-й раз проводит рейтинговый опрос «Менеджер года-2019». В этом году впервые победитель определялся не открытым голосованием самих предпринимателей, как это было ранее, а решением членов «Клуба чемпионов», в который вошли победители данного конкурса предыдущих лет — Александр и Евгений Ракшины («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Вадим Смагин («Бочкари»), Максим Савинков («СиСорт»), Андрей Комяков («Строительная перспектива»).

Изменение процедуры определения победителя было продиктовано отзывами многих участников ежегодного опроса. Они высказались за то, чтобы система была изменена на более понятную и корректную. Необъективно каждый год называть одни и те же фамилии, будет гораздо лучше, если победителя выберет компетентное жюри, которое изучит деятельность предпринимателей-претендентов за прошедший год.

Редакции уже известно имя победителя, который получил большинство голосов от «Клуба чемпионов». Обладатель звания «Менеджер 2019 года» будет назван 18 декабря на торжественной церемонии вручения наград.

Церемония награждения премии «Менеджер года». Барнаул , 11 декабря 2018 года. Владимир Вдовин

Но, помимо признания профессионального сообщества, есть еще и народная любовь. Читателям altapress.ru предлагается список из 25 руководителей предприятий, чьи имена вошли в лонг-лист номинантов премии «Менеджер 2019 года» по итогам проведения отраслевых «круглых столов».

Предлагаем выбрать того, кто, по вашему, в наибольшей степени достоин звания «Народный менеджер 2019 года». Голосование продлится с 9 по 16 декабря — ровно неделю. Фамилии претендентов публикуются в алфавитном порядке, независимо от количества набранных в ходе голосования баллов: