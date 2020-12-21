«Наши клиенты растут и расцветают»: алтайская бизнес-леди рассказала, как легально сэкономить на налогах

Руководитель алтайского центра сопровождения бизнеса «Новые решения» Татьяна Зорина рассказала altapress.ru, как можно значительно оптимизировать налоги и спать спокойно. Особенно это важно сегодня, когда многие предприниматели не понимают, как эффективно контролировать своих бухгалтеров, как правильно расставить контрольные точки и как узнать, все ли спокойно в своем бизнес-царстве.

Как снизить налоги? Как обезопасить активы? Как повысить эффективность бизнеса? Это, наверное, три самых главных вопроса для любого предпринимателя. А что если все эти задачи можно решить оперативно и абсолютно без рисков? Более того, появится еще и много свободного времени на стратегическое планирование, чтобы с большей отдачей выстроить бизнес-процесс.

— Татьяна Владимировна , вы занимаетесь управлением финансово-промышленными группами — это прямо скажем необычный бизнес. Почему выбрали такое направление?

— На самом деле спектр задач, который на сегодня наша компания решает, гораздо более широкий — это консалтинг в сфере бухгалтерского и налогового учета, в сфере управления и постановки управленческого и финансового учета.

Татьяна Зорина , руководитель центра сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru.

У меня достаточный опыт на руководящих постах, причем в разных сферах деятельности. В моем подчинении были как финансовые отделы, так и отделы продаж, производство и склады. Но, решение оставить наем и начать вести собственный бизнес пришло спонтанно. В 2014 году посетила семинар известного юриста и предпринимателя Владимира Турова. Семинар назывался «Как снизить налоги, обезопасить активы и повысить эффективность бизнеса». Он проводился для руководителей предприятий, обучали как правильно вести бухгалтерский, налоговый и финансовый учеты. Да, я по профессии не бухгалтер. И на тот момент для меня, как впрочем многих руководителей, не было особых отличий между этими учетами.

Честно говоря, после этого вся моя жизнь перевернулась с ног на голову — наем остался позади, появилось собственное дело.

Заключили первые договора и начали работу с ведения бухгалтерского учета на аутсорсинге. Обрабатывали первичку, сдавали бухгалтерскую и налоговую отчетность. Впрочем, тогда мы не отличались от сотен конкурентов. Все как у всех. Но меня привлекал именно финансовый и управленческий учет: как настроить работу предприятия так, чтобы все работало слаженно, предсказуемо и приносило стабильный доход. Поэтому сейчас наш центр направлен на решение задач бизнеса и самого предпринимательства в целом. Подкручиваем все винтики так, чтобы предприятие работало как немецкий часовой механизм.

— Сталкивались ли вы с просьбами клиентов вести «черную бухгалтерию»?

— Честно говоря, да. И не раз. В 2014 году, когда мы начинали, многие пытались уйти от налогов. Приходилось убеждать, доказывать, что спать спокойно по ночам, гораздо комфортнее чем в страхе ожидать прихода налоговиков. Наша задача, как компании — направить на правильный и законный путь, помочь клиенту легализировать бизнес и правильно его выстроить. Можно работать открыто, платить меньше налогов и не нарушать при этом законодательство.

Татьяна Зорина и Владимир Туров. Центр сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru.

— С чего начинается ваша работа с клиентом?

— С «криминального аудита». Это профессиональный термин, который часто используют бухгалтера. Но в нем нет ничего страшного, очень даже полезная штука.

Аудит могут проводить только специализированные организации — они проверяют финансовое состояние предприятия, его отчетность на правильность и корректность. Для нас «криминальный аудит» — это когда приходим мы и проверяем, как работает ваш бухгалтер: правильно ли рассчитывает налоги, насколько это выгодно для работодателя.

Проведя проверку, мы уже видим полную картину результатов деятельности не только бухгалтерии, но и самого бизнеса в целом, его слабые стороны, недочеты и прогибы. Как показывает практика, у собственников есть пробелы в ведении управленческого и финансового учета. Решают текущие проблемы, поэтому им не до стратегического планирования и прогнозов. А это большое упущение, которое необходимо исправлять.

Вот и получается, что пока собственник занимается текучкой, бухгалтер просто ведет учет и сдает отчетность. У штатного бухгалтера нет заинтересованности искать какие-то возможности для того, чтобы легально сэкономить. Они просто высчитывают суммы, которые необходимо заплатить, а собственники смотрят на эти цифры и придумывают, как их уменьшить.

— То есть , работают по шаблону , потому что так проще?

— Можно и так сказать. Как правило, сидящие на местах бухгалтеры работают так, как им проще. Еще один их минус в том, что они узконаправленные — одна организация, одна специфика и одна и та же повседневная работа.

Центр сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru.

А у нас один бухгалтер ведет несколько организаций из разных направлений — и строительство, и розничная торговля, и производство, и грузоперевозки и многое другое. Приходится постоянно держать руку на пульсе, креативить и обучаться, искать новые выходы из каких-либо сложившихся ситуаций. И быть в курсе всех изменений в законодательстве. Это важно — владеть информацией.

Мы не просто бухгалтерское агентство, где обрабатывают первичку и сдают отчетность, мы всегда стараемся найти для собственника оптимальные решения и подсказать, что ему нужно сделать, чтобы оптимизировать свои налоги, повысить доходность и обороты.

Поэтому при заключении с нами договора по обслуживанию, мы начинаем проверку всех граней бизнеса. Налаживаем работу и сам учет. Также в нашу компетенцию входит решение всех вопросов с налоговой инспекцией или ОБЭП, то есть по максимуму ограждаем от проверок директоров предприятий. Ну, а если необходимо их личное присутствие, то подготавливаем к этой встрече.

— Такая практика развита в странах Европы и особенно в США. Одна контора полностью ведет бухгалтерские дела нескольких десятков крупных компаний.

— Вот так мы и работаем.

— Сколько сейчас клиентов у вашей компании?

— На аутсорсинге 42 организации. Это и большие производственные предприятия, и индивидуальные предприниматели.

— Только из Алтайского края?

— В большинстве это алтайские компании, но также есть по одному клиенту из Сочи и Казани и еще трое из Новосибирской области. Мы, кстати, открыли там филиал в этом году.

— Когда начали работать в Алтайском крае , с какими сложностями столкнулись?

— Найти клиентов и доказать им, что лучше и экономичнее пойти на аутсорсинг, чем иметь своего бухгалтера в штате. Приходилось давать много бесплатных консультаций, но собственники все равно очень недоверчиво к этому относились. Даже когда показывали им цифры и говорили, сколько они могут сэкономить на налогах. А суммы порой очень внушительные.

Можно сказать, клиентов приходилось выгрызать зубами. Здесь помог опыт руководителя: я выросла из продавца до директора крупных предприятий — Сибирской аграрной группы и Кузбасского пищекомбината.

Сложности возникали и с командой: необходимо было собрать профессионалов, которые мыслят широко. Это тот случай, когда инициатива не наказуема. Конечно, не все сразу получалось и получается. Пришлось потратить много времени и средств на обучение — как на свое, так и сотрудников. И этот процесс никогда не заканчивается, всегда есть что-то новое к познанию.

— С творчеством чтобы подходить?

— Наверное, да, с творчеством. Я всегда говорю коллективу: «Мыслите нестандартно, на ситуацию нужно смотреть всегда с разных сторон».

Центр сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru. Центр сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru.

— Вы сказали , что на налогах можно сэкономить весьма крупную сумму. Например?

— Не простой вопрос, в двух словах не объяснить, но попробую. Например, сейчас очень больная тема: что выбрать при переходе с ЕНВД (единый налог на вмененный доход), который, как система налогообложения, с 1 января 2021 года заканчивает свое действие.

В связи с этим у нас большой поток клиентов, которые просят помочь с выбором новой подходящей им системы. Когда мы начинаем считать, выясняем, что многие из них, особенно розничные точки, платили завышенные суммы находясь на ЕНВД. И если бы они были на шестипроцентной упрощенке, то могли бы экономить в пределах 20% от тех налогов, которые платили.

Я не знаю, кем это было решено, что ЕНВД — это самый выгодный вариант для розничной торговли. По факту предприниматели платили и даже не подозревали, потому что им это не нужно было, что в реальности есть более выгодные условия.

— Это как в мобильной связи: платят рубли за минуты и считают , что это выгодно , хотя на самом деле уже давно есть тарифы , где платят копейки за секунды.

— Многие именно так и начисляют себе налоги. Бухгалтеры по своим шаблонам посмотрели, посчитали и принесли руководителям, а те даже не вникают, потому что полностью доверяют расчетам.

А когда мы приходим и начинаем делать анализ, то видим просто максимальные суммы по налогам, при этом на предприятиях были уверены, что так и нужно.

Центр сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru.

Например, у нас есть клиент, который после нашей помощи стал меньше платить примерно на 200 тысяч рублей. Но здесь все зависит еще и от специфики организации.

— Интересный пример. Были еще какие-то запомнившиеся случаи?

— Для нас каждый случай интересный. В 2018 году к нам обратилось крупное алтайское производственное предприятие — попросили выстроить бизнес-процесс и настроить управленческий учет.

Для меня действительно стало шоком, что большая организация, которая работает с федеральными сетями, вела бухгалтерию что называется на коленке — на бумаге и в непредназначенных для этого компьютерных программах. Это на самом деле было удивительно.

— Конкурентов много в Алтайском крае?

— Конкуренты есть у всех, но у нас есть преимущество. В основном все, как правило, просто ведут бухгалтерию и сдают отчетность, а мы даем еще и консультации по бизнесу.

Наши клиенты ощущают эту разницу. Рядом с нами они растут и расцветают. Когда мы берем их на обслуживание, у собственника появляется время на стратегическое планирование — он забывает о том, что есть бухгалтерия и нужно постоянно выписывать какие-то документы, сдавать отчеты и декларации. К тому же любое законодательное изменение мы примериваем к бизнесу наших клиентов, чтобы использовать на благо.

— Вашему бизнесу шесть лет и он успешный. Какие планы на будущее?

— Хотели открыть в этом году филиал в Краснодаре. Очень нравится этот город. Я не выбирала по экономическим или другим соображениям, просто по наитию. Хочется там — значит будем там. Но, мы открыли филиал в Новосибирске. Это рядом, там есть перспективы развития наших услуг. Пандемия коронавируса многим планы переиграла.

Комплекс «Зернохранилище». Предоставлено altapress.ru.

Так как я параллельно руковожу еще строительной компанией, то в планах и ее продвижение. А занимаемся мы от ремонта квартир до возведения крупных промышленных объектов. В этом году в Баевском районе построили комплекс «Зернохранилище» всего за семь месяцев — вместо заявленных двух лет. Вот такой не совсем женский бизнес. И в этом мне помогает команда молодых и перспективных строителей.

— Помимо открытия филиалов , рассматриваете возможность применения каких-то новых форматов?

— Да, конечно. Пандемия подсказала нам новый формат, от которого я долго отказывалась, но теперь уже понимаю, что режим онлайн сегодня все больше занимает наше время и подсказывает новые возможности. Планируем сделать онлайн-консультации и открыть онлайн-школу по обучению руководителей бухгалтерскому учету — бухгалтерия доступным языком.

В этом есть потребность, даже сегодня многие предприниматели абсолютно не знают, как контролировать своих бухгалтеров, не понимают, как расставить контрольные точки, как узнать все ли правильно работает, как понять свое истинное финансовое положение.

При этом собственники, если неправильно или не вовремя заплатили налоги, отвечают не только имуществом, но еще и свободой.

Татьяна Зорина , руководитель центра сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru.

— Наверняка вы слышали , что профессии бухгалтера предсказывают вымирание в скором будущем.

— С этим я бы поспорила. Наше правительство никогда не даст умереть этой профессии. Из-за изменений в законодательстве каждый день приходит более сотни писем от Минфина и других ведомств, и не каждый руководитель может все это отследить.

Из последнего: Росстат выпустил приказ о том, что до 31 марта 2021 года все индивидуальные предприниматели должны подать о себе сведения и сдать отчетность. Если этого не сделать — штраф от 20 тысяч рублей.

Давайте возьмем тех предпринимателей, которые находятся на ЕНВД — они сдают отчетность раз в квартал. Приходят в любую консалтинговую организацию, им заполняют этот документ и далее они сдают его в налоговую. Но за изменениями они не следят. К тому же у них головная боль — на какой налоговый режим перейти с ЕНВД до конца этого года. И я более чем уверена, что примерно 70% индивидуальных предпринимателей просто попадут на этот штраф.

А если ИП находятся на патенте, то они вообще никакой отчетности не сдают. Соответственно, зачем им бухгалтер и для чего им читать какие-то новости. Они просто работают и платят налог.

Сделайте выводы. Умрет когда-нибудь профессия бухгалтера? Да после того, как предпринимателям прилетит новый штраф, они побегут искать бухгалтера, который поможет заполнять им формы и будет отслеживать все изменения.

Сейчас к нам обращаются много таких бизнесменов, чтобы просто хотя бы один раз в квартал на всякий случай проверить, вся ли отчетность сдана и соответствует ли она каким-нибудь новым правилам.

Центр сопровождения бизнеса «Новые решения». Предоставлено altapress.ru.

— Специфика вашей работы наверняка позволяет вам оценить , как алтайский бизнес переживал пандемию.

— На нашу компанию она не повлияла, даже наоборот, дала хороший пинок — мы нашли новые возможности. Более того, когда многие сокращали своих сотрудников, мы взяли на работу новых специалистов, расширив штат в два раза.

А вот некоторые клиенты просели. Особенно тяжело было вытаскивать сферу общепита, в которой многие оказались на грани закрытия. Пришлось креативить по полной, искать выход и спасать бизнес.

— Знаю , что вы победили в конкурсе «Лучший предприниматель Барнаула» по итогам 2019 года — в номинации «Женское предпринимательство». Что вам дала эта победа?

— Я практически каждый год подавала заявку на конкурс. В этом году победила — для меня это, конечно, стало неожиданностью. Было очень много сильных конкурентов.

Лично для меня, это показатель моей работы и моего коллектива. Еще одна взятая ступенька. Ну и возможность заявить о себе, как эксперту в мире финансов, учета и бизнеса. К тому же, после победы клиенты стали больше нам доверять и рекомендовать своим партнерам. Есть цели, план намечен, приступаем к его выполнению.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».