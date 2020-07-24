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Экономика

Нацидея: Путин разрешил «заморозить» реальные пенсии россиян

План повышения уровня жизни пенсионеров, которым российские власти объясняли пенсионную реформу 2018 года, может не состояться.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин разрешил правительству заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет, следует из указа о национальных целях развития, опубликованного на сайте Кремля.

Документ, подписанный Путиным 21 июля, корректирует цели национальных проектов, которые Кремль запустил в 2018 году, обещая экономический и технологический прорыв, пишет finanz.ru.

В майском указе Путина трехлетней давности были закреплены 9 целей, которые нужно реализовать до 2024 года, в том числе — «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

Из указа-2020 эта формулировка изъята — теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

Это означает, что индексация пенсий может проводиться только величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских цен. В реальном же выражении (с вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать.

Уровень жизни

Тот же принцип, как следует из указа Путина, распространяется и в целом на уровень жизни населения. В 2018 году президент требовал обеспечить «устойчивый рост реальных доходов граждан», то есть доходов с учетом инфляции. Теперь же ставится задача, чтобы доходы росли «не ниже инфляции».

В реальном выражении, соответственно, даже нулевой рост доходов уже будет считаться выполнением президентского указа.

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