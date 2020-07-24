Нацидея: Путин разрешил «заморозить» реальные пенсии россиян

План повышения уровня жизни пенсионеров, которым российские власти объясняли пенсионную реформу 2018 года, может не состояться.

Президент РФ Владимир Путин разрешил правительству заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет, следует из указа о национальных целях развития, опубликованного на сайте Кремля.

Документ, подписанный Путиным 21 июля, корректирует цели национальных проектов, которые Кремль запустил в 2018 году, обещая экономический и технологический прорыв, пишет finanz.ru.

В майском указе Путина трехлетней давности были закреплены 9 целей, которые нужно реализовать до 2024 года, в том числе — «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

Из указа-2020 эта формулировка изъята — теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

Это означает, что индексация пенсий может проводиться только величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских цен. В реальном же выражении (с вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать.

Уровень жизни

Тот же принцип, как следует из указа Путина, распространяется и в целом на уровень жизни населения. В 2018 году президент требовал обеспечить «устойчивый рост реальных доходов граждан», то есть доходов с учетом инфляции. Теперь же ставится задача, чтобы доходы росли «не ниже инфляции».

В реальном выражении, соответственно, даже нулевой рост доходов уже будет считаться выполнением президентского указа.