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Экономика

Национальная цель в опасности: растет уровень бедности россиян

Уровень бедности в России во втором квартале вырос на один процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, посчитала Счетная палата, сообщает ТАСС.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

Увеличение уровня бедности создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, отмечается в экономическом мониторинге Счетной палаты.

В связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения, говорится в документе, пишет Lenta.ru.

Счетная палата подчеркивает — в случае сохранения благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения страны по итогам года может оказаться в пределах 13−13,5%.

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