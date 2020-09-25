Национальная цель в опасности: растет уровень бедности россиян

Увеличение уровня бедности создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, отмечается в экономическом мониторинге Счетной палаты.
В связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения, говорится в документе, пишет Lenta.ru.
Счетная палата подчеркивает — в случае сохранения благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения страны по итогам года может оказаться в пределах 13−13,5%.