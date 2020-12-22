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Национальные программы в действии: точки роста в сельских школах и «умные» котельные

Районные администрации стали активно участвовать в национальных и краевых программах. Так, в 2020 году только на ремонт школ в Благовещенском районе было потрачено более 32 млн рублей, общая же сумма проектов составила свыше 170 млн. В Родинском районе она превысила 210 млн рублей.

Национальные программы в действии.
Национальные программы в действии.
Центр развития «Точки роста»

Детские площадки

До того как в районах установили современные площадки, дети проводили время на самодельных железных турниках и лесенках, играли в громоздких деревянных песочницах и на старых шинах, вкопанных в землю.

Программа «Комплексное развития сельских территорий», реализуемая министерством сельского хозяйства Алтайского края, кардинально изменила подход. В Родинском районе построили 10 детских и 6 спортивных площадок. В 2020-м завершили строительство, и дети активно осваивают новые качели и горки. Стоимость одной такой площадки в с. Родино составила 937 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы на строительство детских и спортивных площадок в этом году освоено 9,3 млн рублей. Из них 60% составили краевые средства, остальные 40% были распределены по районам, где разместили площадки.

Национальные программы в действии.
Национальные программы в действии.
Центр развития «Точки роста»

«Умная» и выгодная котельная

Современные технологии уже добрались до районов. В с. Родино 9 котельных, 7 из них работают по принципу терморобота и управляются одним человеком через обыкновенный смартфон.

Павел Притулов,
руководитель ООО «Тепловик»:

— Уникальность роботизированных котлов заключается в том, что стабильное перемешивание угля позволяет достигать температуры кипящего слоя. Повышается коэффициент полезного действия котельных до 95%, благодаря чему мы существенно сокращаем затраты на топливо, электроэнергию и заработную плату работников. Так, на объектах, которые обслуживаются роботизированными системами, нужен всего один сотрудник, чтобы следить за производственным процессом. Котлы приобрели при поддержке губернатора Алтайского края и министерства ЖКХ.

Национальные программы в действии.
Национальные программы в действии.
Центр развития «Точки роста»

В 2020 году в рамках госпрограммы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», реализуемой министерством строительства Алтайского края, за счет краевого и местного бюджетов было выделено свыше 56,6 млн рублей. На эти средства в с. Родино полностью обновили старые котлы, произвели капитальный ремонт тепловых сетей и установили 19 котлов «Терморобот».

Оптимизация котельных позволила снизить затраты на их содержание, появилась возможность рассчитаться с долгами перед поставщиками топлива и установить не самый высокий тариф по краю. Сейчас он равен 2482 руб. 26 коп., и его рост не планируется.

Школы и Дома культуры

Благодаря федеральному и региональному проекту «Современная школа» и нацпрограмме «Образование» в Степноозерской школе Благовещенского района поставлено оборудование для создания сети центров «Точки роста» на 1,6 млн руб. из краевого бюджета. Район выделил 1 млн на ремонт и покупку новой мебели в кабинеты.

В с. Родино по программе «Развитие культуры Алтайского края» на сумму более 48 млн рублей был произведен капитальный ремонт Дома культуры. Краевые средства составили 15 млн, местный бюджет — 776 936 руб. Федерация выделила свыше 32 млн.

Национальные программы в действии.
Национальные программы в действии.
Центр развития «Точки роста»

Социальные партнеры

В администрации района гордятся сознательными односельчанами, которые вносят вклад в развитие райцентра. К таким относится Иван Юрченко, владелец столярной мастерской «Данила-мастер» и родинская пивоварня. Столяр неоднократно инвестировал средства для ремонта школы, предоставлял мебель собственного производства. Пивоварня выделяет администрации транспорт для перевозки грузов. В 2020-м компания помогла доставить до райцентра 3 тонны петуний.

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