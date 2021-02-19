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Национальный проект «Производительность труда» реализуют на комбинате «Русский хлеб»

Список участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнился комбинатом «Русский хлеб».

Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

27 января на предприятии состоялось стартовое совещание с участием руководства и сотрудников ОАО «Комбинат «Русский хлеб», а также экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В данный момент это алтайское предприятие вступило в фазу «Открытие проекта».

Этому предшествовала диагностика готовности предприятия к изменениям, выбран пилотный поток — по выпуску хлеба «Русский», занимающего 71% от общего объема производства.

Участники рабочей группы прошли обучение и стажировку по основам бережливого производства и реализации проекта, направленного на повышение эффективности деятельности компании.

Генеральный директор предприятия Светлана Бузова назвала целевые показатели, к которым необходимо стремиться всем работникам «Русского хлеба».

Теперь на комбинате в рамках реализации национального проекта будет проведена диагностика и оценка целевого состояния, после чего стартует реализация запланированных оптимизационных мероприятий на пилотном потоке.

Заключительная фаза предполагает тиражирование и расширение полученных знаний и опыта по повышению производительности труда на всех участках и в цехах предприятия.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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