Нацпроект «Производительность труда» стартовал в компании «Алтай-Пригород»

Акционерное общество «Алтай-Пригород» стало участником национального проекта «Производительность труда». 14 сентября в компании состоялось стартовое совещание с участием сотрудников предприятия, экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и представителей минэкономразвития Алтайского края.

АО «Алтай-Пригород» стало участником десятой волны нацпроекта в регионе под руководством экспертов ФЦК. В настоящее время предприятие завершило этап подготовки, который включал диагностику готовности к реализации проекта, выбор пилотного потока (повышение качества обслуживания пассажиропотока в пригородных поездах), а также формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Руководитель предприятия Владимир Устинов на общем собрании коллектива рассказал о поставленных задачах и целях, в также отметил значимость результатов проекта для каждого сотрудника и компании в целом.

Эксперты Федерального центра компетенций представили сотрудникам компании национальный проект «Производительность труда», а также ознакомили их с лучшими практиками предприятий-участников нацпроекта в регионах России.

Также представили ФЦК обозначили порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В ближайшие три месяца в компании «Алтай-Пригород» предстоит активная работа по анализу текущего состояния, определению «узких» мест пилотного потока, разработке и внедрению мероприятий по улучшению.

Эксперты ФЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Затем в рамках реализации нацпроекта подходы по повышению производительности труда будут тиражированы во всех производственных и обеспечивающих процессах компании.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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