Натворили бизнес: как барнаульские хобби-магазины делают деньги из цветной бумаги

Слова «декупаж», «скрапбукинг», «пэчворк» уже давно не кажутся заклинаниями из фантастических фильмов. Но материалы для рукоделия не всегда можно найти в обычных канцелярских отделах. Тогда на помощь приходят хобби-магазины. Насколько они прибыльны и что барнаульцы творят с помощью их ассортимента — узнал altapress.ru.

Подручный бизнес

Пока одни создают шедевры руками, другие зарабатывают на инструментах для них. Так случилось и с Татьяной Аржановой, директором магазина «Арт-мастер». Она начинала с продажи игольниц по 250 рублей за штуку. В 2013 году решилась открыть магазин.

Татьяна Аржанова,

директор магазина «Арт-мастер»: Первые полгода заработки уходили в счет оплаты аренды. Все это время я занималась оформлением магазина различными рукодельными образцами — вышивкой, куклами… Мне пришлось очень много работать, чтобы заполнить пространство магазина и придать помещению настоящий «творческий» вид…

А первая прибыль и постоянные клиенты пришли еще через год.

«В этом бизнесе нужно постоянно трудиться и руками, и головой», — считает Татьяна.

В мастерской Аржановой создают портреты разных видов и сложности: масляные, модульные, шаржи. Их, как отмечает Татьяна, барнаульцы любят заказывать в подарок. Цена — от 3 до 6,5 тыс. рублей.

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

Еще в «Арт-мастере» и других подобных магазинах часто изготавливают багеты на заказ. Нет, это не ароматный хлеб, а рамы для картин. Их стоимость зависит от размера холста.

Стартовая сумма для открытия такого бизнеса не кажется слишком большой. По словам наших собеседников, для начала необходимо около 400 тыс. рублей. Не считая аренды.

Однако Мария Наталенко, директор магазина «Мастерская рукоделия», уверена, что на открытие одной торговой точки нужно гораздо больше денег — не менее 1 миллиона.

У Марии две точки. Сначала был магазин в ТЦ «Европа», но в 2018 году из-за высокой стоимости аренды пришлось переехать на «Балтийский базар», чтобы не потерять покупателей в этом районе. В том же году Мария открыла еще один отдел — в ТЦ «Проспект».

Сейчас, несмотря на сложную обстановку, бизнес все равно успешен. Пандемия не уничтожила творчество.

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

Сложнее , чем кажется

Рукодельные лавки нередко располагаются в центре Барнаула. Этот фактор повышает и конкуренцию, и проходимость. Однако за выгодное расположение приходится платить. В зависимости от площади стоимость аренды в центре краевой столицы может доходить до 50 тыс. рублей в месяц.

«В основном люди работают и проводят досуг в центре. А в спальных районах посещаемость, конечно, меньше. Держать там лавку для творчества невыгодно», — поясняет Евгения Козлова, учредитель магазина «Хобби».

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

В Барнауле есть магазины с инструментами для любых видов творчества, а есть локальные, где собрано все необходимое для одного-двух рукодельных увлечений. Например, скрапбукинга.

Найти платежеспособную аудиторию в такой сфере бизнеса непросто. Раскручиваться можно по-разному, но выбор, как признают эксперты, очевиден — и магазинам, и отдельным мастерам нужно развивать свои аккаунты в соцсетях.

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

Покупатель — главная ценность

Отдельная тема для всех, кто открыл свой хобби-маркет, — поиск поставщиков. Тем, кто сам занимался рукоделием, было проще. Они уже знали, к кому идти. А некоторым приходилось «копать клады» в интернете. Поверьте, что найти бумагу, фишки, высечки для скрапбукинга не так-то просто.

Дарья Евтушенко,

владелица магазина «Переполненный чердак»: Еще несколько лет назад искать поставщиков было значительно сложнее. В основном приходилось заказывать из Америки. Сейчас очень хорошо развиваются российские и украинские производители. Ассортимент стал разнообразнее и красивее. Наши не уступают!

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

Ориентировочные цены товаров для скрапбукинга Набор бумаги — 378 руб. Набор высечек — 180 руб. Набор скрап-фишек — 125 руб.

В вопросах качества материалов снова помогает разобраться собственный творческий опыт и, конечно, запросы покупателей. В этом бизнесе клиент также всегда прав.

Ольга Павшинкина,

директор магазина «Узоры»: Нужно максимально выполнять желания покупателя. Если есть запрос на что-то конкретное, стоит немедленно реагировать. Обычно это касается модных или сезонных товаров. Например, помпонов для шапочек.

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

Ориентировочные цены товаров для вязания Моток пряжи — 200 руб. Игла для основной фонтуры — 25 руб. Моталка для пряжи — 1,3 тыс. руб.

Проблемы больших и маленьких

Масштабы закупок напрямую зависят от популярности магазина. Пополнять запасы всем нашим героям стабильно приходится хотя бы раз в месяц. Только затраты уж очень разные: от 10−50 тыс. в небольших магазинах и до 800 тыс. в крупных.

Пандемия подкосила поставки даже штатных товаров, что уж говорить об эксклюзиве.

«То, что должно было прийти еще в марте, мы до сих пор не получили. Например, товары немецкого производителя: карандаши, линеры.

Они просто встали на складе, их некому везти», — говорит Марина Задкова, директор магазина «Лавка художника».

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

Но если проблема с пополнением полок в рукодельных магазинах стала неожиданностью из-за коронавируса, то к сезонному снижению спроса уже привыкли. Причина тому — короткое лето, когда даже самые креативные мастера хотят погреться на солнышке, вместо того чтобы творить дома.

Марина Задкова,

директор магазина «Лавка художника»: Летом проходимость очень низкая. Люди постарше на дачах, а студенты гуляют после сессии. А вот осенью, когда ребята возвращаются на учебу, выручки больше всего. Разные виды красок, карандаши, бумага раскупаются быстро.

Постоянные клиенты магазина — профессиональные художники, ведь у вдохновения отпуска не бывает. Поэтому «затариваться» приходится регулярно. Самым преданным покупателям полагаются скидки 10−20%. Но не факт, что они сглаживают «раны от кусающихся цен».

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

Ориентировочные цены товаров для художников Туба акварельной краски — 350 руб. Набор кистей — 600 руб. Мольберт — 4 тыс. руб.

Для души , а не для денег

Все спикеры с пониманием относятся к снижению покупательной способности. Говорят в один голос: «Еда людям нужнее».

У одних продажи упали на 15%, у других — на 50%.

Интернет-доставка тоже спасти не смогла. У большинства магазинов просто не оформлен нужный ОКВЭД для торговли онлайн. Сейчас появился повод исправить этот «недочет».

Но в целом бизнес остается прибыльным. Марина Задкова из «Лавки художника» в беседе с нами отметила, что сейчас чистая прибыль магазина около 200 тыс. рублей в месяц.

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин

«На жизнь хватает», — скромничает она.

Но не все игроки рынка могут похвастаться большими доходами.

Для многих «творческих» бизнесменов нынешний кризис — не первый. Были и в 2014, и в 2018 годах. После них многие сделали вывод, что магазин с товарами для рукоделия — бизнес специфический, рассчитанный на тех, кому просто нравится работать в творческой среде, а не грести деньги лопатой.

Евгения Козлова,

учредитель магазина «Хобби»: Нужно очень серьезно вложиться, чтобы жить только на доход от магазина. Все-таки материалы для творчества — не товары первой необходимости. Это нужно обязательно учитывать.

Магазины рукоделия в Барнауле Дмитрий Лямзин