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Экономика

Навальный «отравил» рубль: курс евро побил исторический максимум

В ходе торгов на Московской бирже курс евро побил максимальное значение за всю историю.

Евро.
Евро.
СС0

По состоянию на 17:14 европейская валюта достигала 88,91 рубля, свидетельствуют данные торгов.

К 17:35 евро скорректировался до 88,79 рубля. Доллар на максимуме достигал 75,14 рубля, после чего опустился до 75,04 рубля.

Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, почти не отреагировали на рекордное ослабление рубля по отношению к евро. С начала дня первый не изменился, а второй опустился на 0,8%.

Рублевые риски

На курс рубля влияют сразу несколько факторов. Среди них геополитические риски, связанные с ситуацией в Белоруссии, возможность развития международного конфликта по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального, а также позитивных сигналов с мировых рынков, пишет Lenta.ru.

После публикации позитивной статистики в Германии растут западноевропейские фондовые индексы, в то время как развивающийся валютный кризис в Турции держит под давлением валюты развивающихся стран.

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