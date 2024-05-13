«Навезем таджиков». На Алтае совладельцы УК разругались друг с другом и подрядчиком и обанкротили компанию

Признаки преднамеренного банкротства выявлены у управляющей компании «Яровое», до недавнего времени «опекавшей» весь многоквартирный жилфонд в городе-курорте. Банкротом эта управляющая компания признана совсем недавно – в марте 2024 года. И, на первый взгляд, неожиданно. Будучи монополистом на своем рынке, УК «Яровое» много лет сохраняла финансовую устойчивость и платежеспособность. А после того, как ее купили новые собственники, рухнула за полтора года. Altapress.ru разбирался в этой поучительной (но еще не закончившейся) истории.

Припарковали деньги

В начале 2022 года в строчке «учредители» УК «Яровое» появились новые лица: Даниил Ярцев (67%) и Игорь Вишнев (33%), чуть позже Вишнев подарил свою долю Олегу Максимову.

Это был неплохой вариант «припарковать» деньги: в тот момент УК «Яровое» была единственной в городе. По данным арбитража, она обслуживала 115 многоквартирных домов, и за ее услуги яровчане исправно платили - так что приток денег ей был гарантирован.

И, в самом деле, доходы УК ежегодно росли, бизнес приносил пусть небольшую, но прибыль: в 2021 году, например, – 639 тыс. рублей при общей выручке 72,5 млн.

Однако при новых собственниках в первый же год выручка рухнула на четверть - до 53 млн рублей. Прибыль – до 28 тыс. рублей, указывает портал ФНС «Прозрачный бизнес». А уже в 2023 году УК «Яровое» сама подала заявление на банкротство. Что пошло не так?

Яровое. Многоквартирные дома. ТГ-канал "Администрация г. Яровое"

В 2023 году директором УК «Яровое» стала Ирина Терентьева.

Люди с теми же Ф.И.О., что Ирина Терентьева и Даниил Ярцев (владелец 67%), фигурируют в деле о личном банкротстве экс-депутата АКЗС и экс-замминистра Омской области Юрия Ярцева как его бывшая жена и сын.

Олег Максимов – соучредитель фирмы «Экостар», бывшего мусорного регоператора Алейской и Славгородской зон.

В 2023 году суд признал незаконным переход 33% Максимову, но в деле о банкротстве УК он обозначен как ее соучредитель.

Яровое. Подрядчики работают. ТГ-канал "Администрация г. Яровое"

Отношения не заладились

«Не так» пошли отношения с местной фирмой «Коммунальщик». Долгое время УК «Яровое» работала с ней «в паре».

УК собирала деньги с жителей и судилась. А «Коммунальщик» занимался обслуживанием жилфонда – по ее поручению. Фирма выполняла работы – в управляющей компании их принимали и оплачивали.

Юридически отношения между ними оформлялись договорами на техобслуживание и ремонт общего имущества, на обслуживание лифтов и на работу аварийно-диспетчерской службы.

После смены собственников в УК ее подрядчик, как и прежде, обслуживал дома, приносил в УК счета-фактуры. Их проверяли, принимали без замечаний, подписывали акты выполненных работ и скрепляли их печатями... Но перестали оплачивать - когда частично, когда полностью.

Подписание договора. СС0

Бегство домов

Директор «Коммунальщика» пытался объяснить новым собственникам УК «Яровое», что они рушат отлаженную систему, рассказал житель города, знакомый с ситуацией. Но те якобы отвечали, что навезут таджиков и будут работать самостоятельно, не привлекая подрядчика.

Уже в мае 2022 года «Коммунальщик» стал первым в истории города-курорта конкурентом УК «Яровое»: сам получил лицензию на управление многоквартирными домами.

Да малого этого: жильцы домов начали энергично проводить очередные и внеочередные общие собрания, расторгать договора управления с УК «Яровое» и заключать их уже с «Коммунальщиком». Так степ-бай-степ от УК «Яровое» ушли около 80 домов, и в довольно короткие сроки.

А «Коммунальщик» тем временем стал высуживать у бывшего партнера свои законные деньги за услуги. В первом иске он оценил долг управляющей компании в 2,5 млн, во втором - в 5,6 млн. И без труда и во всех инстанциях выиграл оба иска.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Корпоративный конфликт

Что характерно: на суде представитель УК «Яровое» даже и не отрицал, что не оплачивал работу подрядчика. Напротив – подтвердил, что акты выполненных работ подписаны.

И что никто другой, кроме «Коммунальщика» аналогичные услуги домам не оказывал, а жильцы исправно за них платили. Вот именно это слово и прозвучало на суде: «исправно».

Представитель УК потребовал разве что провести экспертизу – выяснить, что на самом деле сделано подрядчиком, что нет. Но понимания у судьи не нашел.

С особой позицией выступил на суде соучредитель УК «Яровое» Олег Максимов. Он заявил, что компания должна заплатить «Коммунальщику», и что затягивать вынесение решения по иску недопустимо.

По его словам, в УК возник корпоративный конфликт и «имеется вероятность вывода полученных от конечных потребителей денежных средств сторонним лицам».

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Управляемое банкротство

Вскоре после решения суда о взыскании с управляющей компании долга по первому иску с ее счета списали в пользу «Коммунальщика» 2,5 млн рублей. В мае 2023 года подоспело решение по второму долгу (5,6 млн).

В УК «Яровое» не стали дожидаться списания, а подали заявление о банкротстве компании (а это позволяет приостановить исполнение судебного акта).

Правда, «Коммунальщик» возражал: считал, что «заявление о банкротстве направлено на присвоение денежных средств» конечных потребителей - жильцов.

Судью его возражения не убедили: признаков несостоятельности достаточно. Так что с 4 марта 2024 года УК «Яровое» - банкрот. А начиналось все вполне оптимистично.

Яровое. Подрядчики работают. ТГ-канал "Администрация г. Яровое"

Вступила прокуратура

Добавим, что, как обычно, по мере того, как арбитражный управляющий Геннадий Саитгареев разгребал документы компании-банкрота, а суд шел от одного этапа к другому, стали всплывать любопытные подробности.

Так, Саитгареев выявил три подозрительные сделки на нерыночных условиях, которые «по времени и суммам коррелируют со снижением платежеспособности должника».

Подозрительным он счел и массовый уход 89 домов, что повлекло лишение «УК Яровое» основного источника дохода. Саитгареев считает, что эти признаки могут говорить о преднамеренном банкротстве.

Прокуратура Алтайского края. Altapress.ru

Хуже того, оказалось, в управляющей компании «зависли» не потраченные деньги сбежавших от нее жильцов – от 7 до 200 тыс. рублей на дом. И вот теперь домкомы пытаются включить эти суммы в реестр в надежде когда-нибудь их вернуть.

Со своей стороны в реестр кредиторов хотят включиться и близкие к собственникам УК-банкрота фирмы – например, «Группа компаний «Альянс», директором которой обозначена все та же Ирина Терентьева, бывший директор УК «Яровое».

В общем, история крушения небольшой и некогда единственной управляющей компании города-курорта оказалась довольно громкой и тревожной для большого числа жителей. В начале апреля в дело вступила прокуратура Алтайского края – «в целях обеспечения законности».

P.S. Сейчас в Яровом работают две УК: кроме «Коммунальщика» многоквартирные дома обслужвивает УК «Благоустройство», получившая лицензию на управление домами в 2023 году. По данным ЕГРЮЛ, директор и собственник 50% последней - Ирина Терентьева (экс-директор УК «Яровое»).

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