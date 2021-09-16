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Экономика
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Навстречу улучшениям. Нацпроект «Производительность труда» стартовал на ООО «Витамин Продукт»

Реализация национального проекта «Производительность труда» стартовала 7 сентября на предприятии ООО «Витамин Продукт».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

В компании состоялось стартовое совещание с участием руководителя предприятия, рабочей группы, сотрудников производства, экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

На данный момент ООО «Витамин Продукт» завершило «этап подготовки» к нацпроекту, который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Учредитель предприятия Александр Сурков на общем собрании коллектива рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед компанией в рамках реализации национального проекта, а также отметил значимость результатов проекта для каждого сотрудника.

Эксперты Регионального центра компетенций представили нацпроект «Производительность труда» и лучшие кейсы предприятий-участников Алтайского края, а также обозначили перед сотрудниками компании порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В течение ближайших трех месяцев «Витамин Продукту» предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению в процессе производства жидких и гелеобразных продуктов.

Консультировать сотрудников компании будут эксперты Регионального центра компетенций. Дальнейшие этапы реализации нацпроекта предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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