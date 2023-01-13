Назначены новые ежемесячные выплаты врачам. Кто их получит в Алтайском крае?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 января на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил о введении дополнительных ежемесячных социальных выплат медицинским работникам в зависимости от их специальности. В Алтайском крае право на эти выплаты будут иметь порядка 11 тыс. человек, об этом говорилось на совещании в региональном минздраве.

Получатели социальных выплат — медики дефицитных специальностей. Первые выплаты им придут в феврале 2023 года, их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц.

По предварительной оценке, в Алтайском крае право на выплаты будут иметь порядка 11 тыс. медицинских работников региона — 4,5 тысяч врачей, 6 тыс. средних медработников и 500 младших.

В минздраве создадут специальную рабочую группу, в которую войдут специалисты ведомства, а также Алтайского отделения социального фонда России и профсоюза работников здравоохранения.

Министр Дмитрий Попов призвал коллег в короткие сроки провести совещания с медорганизациями, чтобы объяснить, каким образом будут организованы выплаты, и собрать от руководителей больниц вопросы, которые интересуют коллективы.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Кому сколько

18,5 тыс. рублей — врачи центральных районных, районных и участковых больниц.

14,5 тыс. рублей — врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения

11,5 тыс. рублей — врачи станций или отделений скорой медицинской помощи, а также работники с высшим немедицинским образованием, которые делают прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей первичного звена здравоохранения.

8 тыс. рублей — медсестры, работающие в центральных районных, районных и участковых больницах.

7 тыс. рублей — фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи.

6,5 тыс. рублей — медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения.

4,5 тыс. рублей — младший медперсонал центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсестры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.