Назначены новые ежемесячные выплаты врачам. Кто их получит в Алтайском крае?

Получатели социальных выплат — медики дефицитных специальностей. Первые выплаты им придут в феврале 2023 года, их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц.
По предварительной оценке, в Алтайском крае право на выплаты будут иметь порядка 11 тыс. медицинских работников региона — 4,5 тысяч врачей, 6 тыс. средних медработников и 500 младших.
В минздраве создадут специальную рабочую группу, в которую войдут специалисты ведомства, а также Алтайского отделения социального фонда России и профсоюза работников здравоохранения.
Министр Дмитрий Попов призвал коллег в короткие сроки провести совещания с медорганизациями, чтобы объяснить, каким образом будут организованы выплаты, и собрать от руководителей больниц вопросы, которые интересуют коллективы.
Кому сколько
18,5 тыс. рублей — врачи центральных районных, районных и участковых больниц.
14,5 тыс. рублей — врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения
11,5 тыс. рублей — врачи станций или отделений скорой медицинской помощи, а также работники с высшим немедицинским образованием, которые делают прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей первичного звена здравоохранения.
8 тыс. рублей — медсестры, работающие в центральных районных, районных и участковых больницах.
7 тыс. рублей — фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи.
6,5 тыс. рублей — медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения.
4,5 тыс. рублей — младший медперсонал центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсестры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.
Цифра
152,4 млрд рублей направят в России на новые выплаты медикам. Число получателе составит 1,1 миллиона человек.
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