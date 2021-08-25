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Экономика

Названа стоимость лечения больных COVID-19 в России

На общую сумму 111 млрд рублей оценивается оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом во втором полугодии текущего года.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

Сумма сложена из прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие года, пишет РБК.

Прогноз чрезмерно пессимистичен, однако деньги на такой сценарий в бюджете заложены.

Из почти 4 млн потенциальных новых заболевших коронавирусом медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20%, то есть речь может идти о чуть более 784 тыс. госпитализаций, указывает фонд.

За первое полугодие ФОМС потратил на оказание помощи больным коронавирусом 218 млрд руб., около 208,8 млрд из них были израсходованы на предоставление помощи в условиях стационара. С начала года было госпитализировано 1,5 млн больных с коронавирусом, говорится в записке, пишет «Росбалт».

Сколько потрачено на одного пациента

Средняя по России стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 в первом полугодии составила 135,4 тыс. руб.

Для сравнения стоимость госпитализации для больного не инфекционным заболеванием — 41,5 тыс. руб.

В прошлом году ФОМС на 2,1 млн госпитализаций больных COVID-19 потратил более 245 млрд руб., говорилось в их отчете. Кроме того, стоимость лечения одного пациента с коронавирусом в 2020 году оценивалась в среднем по стране дешевле — в 115 тыс. руб.

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