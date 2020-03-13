Назван новый очаг глобального финансового кризиса

Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса, если распространение коронавируса продолжится, сообщает РИА «Новости» .

К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч. Он обратил внимание на прекращение коммерческой деятельности в стране и считает, что будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы.

Журналист подчеркивает, что бизнес и частные лица, оставшись без денег, могут перестать обслуживать собственные кредиты.

Другой проблемой он называет то, что инвесторов пугают дорогостоящие антикризисные меры Рима.

Кроме того, государственные облигации, составляющие большую часть банковских активов, могут обесцениться. Это может снизить резервы банков и ограничить их кредитование, что приведет к дальнейшему замедлению экономики.

Кроме того, итальянским банкам принадлежит около четверти непогашенного госдолга в размере 2,4 трлн долларов.

«Это связывает судьбу финансовых учреждений Италии и правительства таким образом, что это может привести к дестабилизации в условиях резкого спада», — считает Линч.

По его мнению, итальянские власти могут не справиться с внезапным банковским кризисом.