Назван российский олигарх-«неудачник». За 2019 год он заработал лишь 3,8 млрд долларов

В общей сумме пятерка самых разбогатевших в этом году прибавила к своим состояниям 27 млрд долларов.
Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть. Меньше всего повезло Алексею Мордашеву — его капитал прибавил каких-то там 3,8 млрд долларов.
Пятерка разбогатевших:
- Владимир Потанин («Норникель», состояние на 24 декабря 23,8 млрд долларов, прирост за год — 7,8 млрд долларов, 2-е место в рейтинге Forbes Real Time Russia);
- Леонид Михельсон («Новатэк», «Сибур», состояние- 27 млрд долларов, прирост за год — 5,9 млрд долларов, 1-е место Forbes Real Time Russia);
- Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ, состояние — 23,8 млрд долларов, прирост за год — 5,3 млрд долларов, 3-е место Forbes Real Time Russia);
- Геннадий Тимченко («Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз», «Трансойл», состояние — 22,7 млрд долларов, прирост за год — 4,1 млрд долларов, 4-е место Forbes Real Time Russia);
- Алексей Мордашов («Северсталь», состояние — 20,2 млрд долларов, прирост за год — 3,8 млрд долларов, 5-е место Forbes Real Time Russia).
Миллиардер Алексей Мордашов.
kremlin.ru
Кстати, Михельсон к концу года взял планку в 27 млрд долларов и остался лидером среди богатейших россиян.
Впереди только абсолютный рекорд, который в 2008 году установил Олег Дерипаска. Ему тогда удалось «накопить» 28,6 млрд долларов.