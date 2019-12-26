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Экономика

Назван российский олигарх-«неудачник». За 2019 год он заработал лишь 3,8 млрд долларов

Журнал Forbes опубликовал пятерку российских олигархов, которые за 2019 год больше всего увеличили свое состояние.

Деньги. Доллары, биткоины.
Деньги. Доллары, биткоины.
СС0

В общей сумме пятерка самых разбогатевших в этом году прибавила к своим состояниям 27 млрд долларов.

Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть. Меньше всего повезло Алексею Мордашеву — его капитал прибавил каких-то там 3,8 млрд долларов.

Пятерка разбогатевших:

  1. Владимир Потанин («Норникель», состояние на 24 декабря 23,8 млрд долларов, прирост за год — 7,8 млрд долларов, 2-е место в рейтинге Forbes Real Time Russia);
  2. Леонид Михельсон («Новатэк», «Сибур», состояние- 27 млрд долларов, прирост за год — 5,9 млрд долларов, 1-е место Forbes Real Time Russia);
  3. Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ, состояние — 23,8 млрд долларов, прирост за год — 5,3 млрд долларов, 3-е место Forbes Real Time Russia);
  4. Геннадий Тимченко («Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз», «Трансойл», состояние — 22,7 млрд долларов, прирост за год — 4,1 млрд долларов, 4-е место Forbes Real Time Russia);
  5. Алексей Мордашов («Северсталь», состояние — 20,2 млрд долларов, прирост за год — 3,8 млрд долларов, 5-е место Forbes Real Time Russia).
Миллиардер Алексей Мордашов.
Миллиардер Алексей Мордашов.
kremlin.ru

Кстати, Михельсон к концу года взял планку в 27 млрд долларов и остался лидером среди богатейших россиян.

Впереди только абсолютный рекорд, который в 2008 году установил Олег Дерипаска. Ему тогда удалось «накопить» 28,6 млрд долларов.

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