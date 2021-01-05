Названа лучшая валюта для инвестиций в 2021 году

Данный вывод основан на том, что по мнению специалиста, восстановление европейской экономики показывает положительную динамику и в итоге экономика Европы будет расти быстрее экономики США, сообщает Lenta.ru.
«Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — отметил Зельцер.
Также он добавил, что интересными вариантами для инвестирования могут стать юань, иена и рупия, однако эти валюты он назвал весьма экзотичными для россиян.
Что касается рубля, то по словам Михаила Зельцера, российская валюта также является перспективной, но для ее укрепления необходимы определенные условия — цены на нефть Brent выше 50 рублей за баррель и уменьшение давления санкций со стороны США и Европы.