Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 января -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Названа лучшая валюта для инвестиций в 2021 году

Лучшей валютой для инвестиций в 2021 году является евро, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Финансы, биржа, курс валют.
Финансы, биржа, курс валют.
CC0

Данный вывод основан на том, что по мнению специалиста, восстановление европейской экономики показывает положительную динамику и в итоге экономика Европы будет расти быстрее экономики США, сообщает Lenta.ru.

«Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — отметил Зельцер.

Также он добавил, что интересными вариантами для инвестирования могут стать юань, иена и рупия, однако эти валюты он назвал весьма экзотичными для россиян.

Что касается рубля, то по словам Михаила Зельцера, российская валюта также является перспективной, но для ее укрепления необходимы определенные условия — цены на нефть Brent выше 50 рублей за баррель и уменьшение давления санкций со стороны США и Европы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость