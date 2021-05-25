Названа средняя стоимость выпускного вечера в российских школах

Затраты родителей российских школьников на выпускной вечер в среднем составят почти 30 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Около 16 тыс. рублей родители планируют потратить на выпускной наряд для 11-классников, еще 11,5 тыс. рублей уйдет на организацию вечера.

«Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%", — выяснили аналитики.

Наряд на праздник по поводу окончания 9-го класса обойдется в среднем в 9,5 тыс. рублей, для девушек — 10,4 тыс. Не будут покупать 26% родителей юношей и 20% родителей девушек.

Денежные сборы на выпускной вечер для 11-классников составят в среднем по России 11,5 тыс. рублей.

Выпускной для девятиклассников оказался гораздо дешевле — родители планирую потратить около 6,6 тыс. рублей.

Опрос провели с 1 по 21 мая среди 3 тысяч родителей выпускников 9-го и 11-го классов.

Ранее стала известна дата последнего звонка для барнаульских школьников.