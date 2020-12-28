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Экономика

Названы долги, которые не спишет личное банкротство

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова рассказала «Прайму» о нюансах банкротства физлиц.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Свечникова отметила, что далеко не все долги будут списаны судом в результате признания человека несостоятельным (банкротом).

Речь идет о нарушениях в ходе процедуры банкротства, предоставлении ложных сведений кредитору, преднамеренном или фиктивном банкротстве, если таковой факт докажет суд. Кроме того, личное банкротство — не повод списать долги по алиментам, зарплате работникам и т.п.

«Согласно закону „О несостоятельности (банкротстве)“, не будет списан долг, если банкрот не предоставил необходимые сведения финансовому управляющему или арбитражному суду или обманул их, уклонялся от уплаты налогов. Это касается и случаев преднамеренного или фиктивного банкротства, а также мошенничества при исполнении конкретных обязательств», — напомнила эксперт.

Не списывают с банкрота и требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, долги по зарплате работникам. Сохраняются и требования кредиторов о взыскании алиментов, возмещении морального вреда.

«Закон устанавливает и ряд иных обстоятельств, при которых гражданин, являющийся должником в деле о банкротстве, не освобождается от своих обязательств, поэтому нельзя рассчитывать на то, что на основании решения суда будут списаны все его долги», — заключила Свечникова.

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