Названы города с самой высокой зарплатой. Барнаул лишь на 77-м месте

Рейтинг российских городов по уровню заработных плат составило агентство РИА Новости . Барнаул в этом списке лишь на 77-м месте.

Ранжирование городов строилось на том, что эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах нашей страны.

Лидерами рейтинга стали: Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск, Петропавловск-Камчатский.

Барнаул же в этом списке оказался только на 77 строчке. Лучше позиции даже у Горно-Алтайска — 71 место.

Среди крупных сибирских городов лидерами по уровню зарплат оказались: Иркутск (14 место), Красноярск (18 место), Кемерово (19 место), Томск (20 место), Новосибирск (37 место).

Последние три позиции в рейтинге занимают Элиста, Черкесск и Шахты.