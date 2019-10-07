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Экономика

Названы города с самой высокой зарплатой. Барнаул лишь на 77-м месте

Рейтинг российских городов по уровню заработных плат составило агентство РИА Новости. Барнаул в этом списке лишь на 77-м месте.

Буквы "Барнаул" с подсветкой.
Буквы "Барнаул" с подсветкой.
barnaul.org

Ранжирование городов строилось на том, что эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах нашей страны.

Лидерами рейтинга стали: Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск, Петропавловск-Камчатский.

Барнаул же в этом списке оказался только на 77 строчке. Лучше позиции даже у Горно-Алтайска — 71 место.

Среди крупных сибирских городов лидерами по уровню зарплат оказались: Иркутск (14 место), Красноярск (18 место), Кемерово (19 место), Томск (20 место), Новосибирск (37 место).

Последние три позиции в рейтинге занимают Элиста, Черкесск и Шахты.

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