Названы нацпроекты, на которые Барнаул потратил 3,3 млрд рублей в 2020 году

В Барнауле более 3,3 млрд рублей направили на реализацию национальных проектов в 2020 году, а в 2021-м планируют израсходовать 2,5 млрд рублей, сообщает мэрия города.

Наибольшую часть средств (84%) направили на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1,2 млрд рублей), «Жилье и городская среда» (848,3 млн) и «Демографию» (741,3 млн).

«По нацпроектам суммарно ввели, построили, отремонтировали и реконструировали 132 объекта — на 7,3% больше, чем в 2019 году (123 объекта)», — отметили в мэрии.

По «дорожному проекту» провели работы на 44 объектах местного значения общей протяженностью более 43 км. Дополнительно отрабатывали пять дорожных объектов по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы.

В рамках «жилья» благоустроили две общественные территории и 81 дворовую. Переселили из аварийных домов 688 человек. На 3% перевыполнили план по вводу жилья в рамках нацпроекта — 547,2 тыс. кв. метров.

По «демографии» продолжили создание мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет выросла до 87% (2019 г. — 64%), а по итогам 2021 года она должна быть обеспечена на 100%.

Аварийное жилье в Барнауле. vk.com/civilpatrol.

На нацпроект «Образование» направили 434,1 млн рублей. Продолжили создание современных условий для учащихся, модернизацию оборудования, внедрение новых образовательных технологий.

«В результате 91,8% школ города имеют высокоскоростное интернет-соединение, 74% детей от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием», — подчеркнули в мэрии.

В рамках нацпроекта «Экология» потратили 50,9 млн рублей. Завершили строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе в поселке Бельмесево. Очищено 136 тысяч кв. метров загрязненных территорий.

По проекту «Спорт-норма жизни» превысили плановое значение по доле населения города, систематически занимающегося физкультурой и спортом — 49,3% (план — 47,7%).

Город готовится к строительству двух крупных физкультурно-оздоровительных комплексов по ул. Юрина, 197а и ул. Сиреневой, 42, а также спортивного комплекса в рамках концессии.

Вячеслав Франк. barnaul.org

В 2021 году на реализацию нацпроектов в Барнауле планируют направить около 2,5 млрд рублей — строительство, ремонт и реконструкция более 90 объектов.

«Важно выполнять в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные региональными и муниципальными программами для реализации национальных проектов», — отметил глава города Вячеслав Франк.

Помимо нацпроектов в Барнауле запланированы мероприятия по пяти объектам (279,5 млн рублей), включенным в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы.

Речь идет о проектно-сметной документации на участки дорог по ул. Христенко, ул. 280-летия Барнаула, по малому Павловскому тракту, строительство дороги по проезду С. Власихинскому, а также продолжение строительства школы в микрорайоне Спутник.