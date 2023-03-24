24 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Названы победители международного конкурса «Хрустальная гарнитура 2023»

В Москве объявлены результаты 19-го сезона Международной программы CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура и конкурса профессионального мастерства «Оператор Года».

Коллектив празднует победу.
Коллектив празднует победу.
Источник: freepik, автор pch.vector.

В шести номинациях премии и награды получили эксперты банка «Открытие». Третий год подряд эксперты кредитной организации становятся победителями в номинации «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», а также в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса».

Руководители и эксперты Центра Sky Office выиграли номинацию «Командный лидер года», специальный приз в номинации «Оператор года», а также получили высокую оценку жюри в номинации «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов». Высокой оценки жюри в номинации «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов» удостоилась команда отдела аудита качества.

По словам директора Департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие» Михаила Медведева, награды, полученные специалистами банка в командных и личных номинациях за работу в 2022 году, имеют особое значение и подтверждают высокий профессионализм в области дистанционного взаимодействия с клиентами и сервисами.

Международная программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура проводится ежегодно с 2005 года и учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru). «Хрустальная гарнитура» считается «Оскаром» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость