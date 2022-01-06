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Экономика

Названы предприятия, больше всего пополняющие бюджет Барнаула

Барнаульский комитет по финансам опубликовал список предприятий, которые больше всего пополняют бюджет Барнаула. Большинство из них — частные компании. Они представляют строительство, ритейл, энергетику, сотовую связь, промышленность и газовую отрасль.

"Барнаул орденоносный" на здании администрации города.
"Барнаул орденоносный" на здании администрации города.
«Вечерний Барнаул» / barnaul.org

11 копеек с каждого рубля

В комитете по финансам напомнили, что в краевой бюджетной системе Барнаул выступает в качестве донора — ведь с 1 собранного с барнаульских налогоплательщиков рубля в бюджет города поступает только 11 копеек. А 53 копейки пополняют краевой бюджет, еще 36 — бюджет Российской Федерации.

По сравнению с предыдущим годом список крупнейших предприятий-плательщиков в бюджет Барнаула расширился. Вот какие юрлица включены в обновленный список крупнейших.

Бюджет Барнаула-2022.
Бюджет Барнаула-2022.
Администрация Барнаула, комитет по финансам.

Объем платежей в бюджет — более 40 млн рублей

«Барнаульский водоканал», «Специализированный застройщик „Адалин-Строй“, „Розница К-1″“ („Мария-Ра“), „Барнаульская сетевая компания“, Западно-сибирская железная дорога ОАО „РЖД“.

Объем платежей 20−40 млн рублей

„Барнаульская генерация“ (поставщик тепловой энергии), (компания предпринимателя Андрея Комякова), „Нортек“ (шинный завод), „Барнаултрансмаш“, МУП „Горэлектротранс“ Барнаула.

Объем платежей 10−20 млн рублей

АО „Барнаульский пивоваренный завод“, „Управляющая“, ОАО „БПЗ“, Леруа Мерлез Восток», «БМК «Меланжист Алтая», «УК АЗПИ», «Россети Сибирь», «Газпром Газораспределение Барнаул», «Новэкс», «МЬС, «Ротор», Жилищная инициатива», «Сибэнергомаш-БКЗ».

Бюджет Барнаула-2022.
Бюджет Барнаула-2022.
Администрация Барнаула, комитет по финансам.
Бюджет Барнаула-2022.
Бюджет Барнаула-2022.
Администрация Барнаула, комитет по финансам.

Меньше 100 рэ на барнаульца

В целом доходы бюджета Барнаула в 2022 год составят 22,6 млрд рублей, из них почти 13,4 млрд — поступления из вышестоящих бюджетов.

Расходы составят 23,5 млрд рублей. В среднем на одного жителя приходится 92,8 рублей расходов в день. В соседнем Новосибирске, впрочем, ненамного больше — около 104 рублей.

Бюджет краевого центра на 2022 году утвердили депутаты Барнаульской гордумы на ноябрьской сессии.

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