Названы профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии

Россияне могут разбогатеть до пенсии, если обратят внимание на несколько профессий, пишет РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

В частности, следует обратить внимание на следующие профессии — аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер.

Эксперты проанализировали более 150 тыс. вакансий и выяснили, что ежегодно в этих сферах можно получать от 1,4 млн рублей.

«Доход и шансы стать перед пенсией миллионером зависят от региона работы, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков», — пояснила директор института Анна Маркс.

Также прибыльной сферой оказались «компьютерные игры». Если их стримить в онлайне или профессионально заниматься киберспортом, то в год можно зарабатывать примерно 900 тыс. рублей.

Можно попробовать себя и на более традиционном поприще: годовая зарплата прорабов колеблется от 828 тыс. до 3 млн рублей, косметолога — от 817 тыс. до 4,4 млн.

Продюсер блогов получает от 924 тыс. рублей до 3 миллионов, а няня-гувернантка — от 1,1 млн до 3,6 млн рублей в год.