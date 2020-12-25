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Экономика

Названы профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии

Россияне могут разбогатеть до пенсии, если обратят внимание на несколько профессий, пишет РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

"Богатеи" из социальных сетей.
"Богатеи" из социальных сетей.
fishki.net

В частности, следует обратить внимание на следующие профессии — аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер.

Эксперты проанализировали более 150 тыс. вакансий и выяснили, что ежегодно в этих сферах можно получать от 1,4 млн рублей.

«Доход и шансы стать перед пенсией миллионером зависят от региона работы, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков», — пояснила директор института Анна Маркс.

Также прибыльной сферой оказались «компьютерные игры». Если их стримить в онлайне или профессионально заниматься киберспортом, то в год можно зарабатывать примерно 900 тыс. рублей.

Можно попробовать себя и на более традиционном поприще: годовая зарплата прорабов колеблется от 828 тыс. до 3 млн рублей, косметолога — от 817 тыс. до 4,4 млн.

Продюсер блогов получает от 924 тыс. рублей до 3 миллионов, а няня-гувернантка — от 1,1 млн до 3,6 млн рублей в год.

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