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Экономика

Названы регионы России, где найти работу проще всего

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 года зафиксирован в Москве, пишет RT.

Сварка. Рабочий.
Сварка. Рабочий.
СС0

По данным Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Наиболее сложная ситуация с безработицей складывается в Ингушетии. Здесь её уровень зафиксирован на уровне 26,2%.

Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%).

Отмечается, что средний возраст безработного в России составляет 35,5 лет. Официально безработными в стране считаются 3,3 млн человек.

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