Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

Также одной их самых высокооплачиваемых вакансий в краевой столице стала позиция менеджера IT-проектов на зарплату от 58 до 64 тыс. рублей в месяц. Работодатель предлагает обучение за счет компании, корпоративные скидки и пенсионные программы, бесплатное оформление медкнижки.
От 50 тысяч рублей готовы платить таким специалистам, как врач-невролог в сети медклиник, руководитель отдела продаж в продуктовой компании и инженер по электроснабжению и автоматизации.
Высокие зарплатные предложения барнаульцы смогут найти и в других вакансиях руководителей, программистов, инженеров.
Также в Барнауле в число вакансий с наибольшей оплатой вошли вакансии врачей.