16 июня
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Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

Оклад от 67 тыс. рублей будет получать в Барнауле менеджер по привлечению клиентов в крупнейшей компании-грузоперевозчике. Среди особых условий предлагается также льготный фитнес и скидки на развлечения, шопинг и услуги, рассказала пресс-служба портала superjob.ru.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Также одной их самых высокооплачиваемых вакансий в краевой столице стала позиция менеджера IT-проектов на зарплату от 58 до 64 тыс. рублей в месяц. Работодатель предлагает обучение за счет компании, корпоративные скидки и пенсионные программы, бесплатное оформление медкнижки.

От 50 тысяч рублей готовы платить таким специалистам, как врач-невролог в сети медклиник, руководитель отдела продаж в продуктовой компании и инженер по электроснабжению и автоматизации.

Высокие зарплатные предложения барнаульцы смогут найти и в других вакансиях руководителей, программистов, инженеров.

Также в Барнауле в число вакансий с наибольшей оплатой вошли вакансии врачей.

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