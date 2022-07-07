Названы сроки ослабления рубля

К концу лета рубль может ослабнуть по отношению к доллару до отметки 70, рассказали аналитики «Известиям».

По словам экспертов, в настоящее время против российской валюты играет целый комплекс факторов.

Среди причин — послабления Центробанком валютного контроля и увеличение суммы лимита для переводов за границу для физических лиц со 150 тыс. долларов до одного миллиона долларов, а также легализация параллельного импорта и постепенное восстановление ввозного потока, сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Кроме того, сыграл роль отказ ряда крупных российских компаний от выплаты дивидендов за прошлый год, пишет Lenta.ru.

Также сказывается ожидание перезапуска бюджетного правила с выкупом валюты и приобретением активов дружественных или нейтральных государств.

По мнению эксперта, если в ближайшее время начнет действовать обновленное бюджетное правило, то российская валюта к доллару в летние месяцы может приблизиться к 70 рублям.

Ранее эксперты оценили курс рубля к доллару в 2023 году.