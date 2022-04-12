Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал « Прайму », что антироссийские санкции могут повлечь сокращение экспорта зерна.

Белхароев отметил, что голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, Россия последние пять лет была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.

«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — пояснил экономист.

Кроме того, крупнейшие мировые грузоперевозчики присоединились к санкциям, поэтому их суда не будут заходить в российские морские порты.

Таким образом, указал эксперт, Россия не сможет продать зерно.

Белхароев подчеркнул, что на Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна — заменить этот объем не представляется возможным в странах Северной и Тропической Африки, Ближнего Востока, части ЕС и СНГ.