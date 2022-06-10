Названы условия, обязывающие досрочно вернуть кредит

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал « Прайму », что есть два основания для досрочного истребования полной суммы кредита.

Уткин отметил, что вернуть кредит могут попросить при нецелевом использовании средств, либо из-за больших просрочек по платежам.

Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика.

«Заемщик взял кредит на квартиру, то есть оформил ипотеку, но де-факто пустил их в бизнес, уехал на отдых или совершил любую другую операцию, не связанную с покупкой недвижимости. Такие кейсы могут распространиться в ближайшие месяцы из-за выдачи кредитов на строительство дома, при этом стоимость залога в виде участка, на котором должен быть построен дом, будет сильно ниже суммы кредита от банка», — привел эксперт пример.

Что касается просрочки, если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит и не выходит на связь, то банк может обязать вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы.