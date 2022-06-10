10 июня
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Экономика

Названы условия, обязывающие досрочно вернуть кредит

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал «Прайму», что есть два основания для досрочного истребования полной суммы кредита.

Быстрый кредит.
Быстрый кредит.
usd.nsk.sudrf.ru.

Уткин отметил, что вернуть кредит могут попросить при нецелевом использовании средств, либо из-за больших просрочек по платежам.

Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика.

«Заемщик взял кредит на квартиру, то есть оформил ипотеку, но де-факто пустил их в бизнес, уехал на отдых или совершил любую другую операцию, не связанную с покупкой недвижимости. Такие кейсы могут распространиться в ближайшие месяцы из-за выдачи кредитов на строительство дома, при этом стоимость залога в виде участка, на котором должен быть построен дом, будет сильно ниже суммы кредита от банка», — привел эксперт пример.

Что касается просрочки, если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит и не выходит на связь, то банк может обязать вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы.

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