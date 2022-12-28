Не катастрофа. Как себя поведет экономика Алтайского края в 2023 году

Уходящий год был богат на различные события, которые влияли и продолжают оказывать воздействие на мировую, национальную и региональную экономику. О том, что как будет развиваться экономика Алтайского края в 2023 году, мы поговорили с алтайскими учеными.

С чем входим в Новый год

После начала специальной военной операции России на территории Украины, введения нескольких пакетов экономических санкций и массового ухода иностранных компаний из России, многие ученые-экономисты прогнозировали падение экономики в 15% или даже больше. Однако, эти прогнозы не сбылись.

По словам доцента кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Валерия Мищенко, сейчас предполагается, что сокращение валового регионального продукта составит около 3%.

«Это обычный кризис, а не катастрофа. Поэтому говорить, что события после 24 февраля сильно повлияли на нашу экономику, мне кажется, не совсем правильно», — считает Мищенко.

Валерий Мищенко в редакции altapress.ru. Анна Зайкова.

Об отсутствии жесткого кризиса сообщает и статистика. Так, по данным Алтайкрайстата, индекс промышленного производства за январь-октябрь 2022 года по сравнению с таким же периодом годом ранее составил 102,3%.

На 2,7% выросли показатели оборота розничной торговли, на 7,8% - пассажирооборот автомобильного транспорта, а ввод в действие жилых домов вырос на 16,3%. При этом объем работ в строительстве сократился на 8,9%.

Статистика , график. СС0

С точки зрения уровня жизни населения тоже есть проблемы. Индекс потребительских цен (показатель изменения цен и тарифов за определенный период времени) увеличился на 15,7%. Реальные располагаемые доходы за год снизились на 3,1%. При этом номинальная зарплата выросла на 14,1%, а реальная заработная плата, которая учитывает инфляцию, уменьшилась на 1,6%.

Общего тренда развития в Алтайском крае давно нет, если говорить о качественных, а не количественных изменениях, отмечает доцент барнаульского Финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

«Ярким проявлением этого является вымученная краевым министерством экономического развития „Стратегия-2035“. Это прекрасный литературный памятник, но никак не „экономическая конституция“, коей она должна быть», — заявил Ижболдин-Кронберг.

Анатолий Ижболдин-Кронберг. фото из личного архива Анатолия Ижболдина-Кронберга.

Будет ли углубляться кризис?

По словам Валерия Мищенко, экономический кризис в первую очередь влияет на те страны, которые имеют более высокий уровень жизни и которые больше ориентированы на сферу услуг, где меньше размер теневой экономики.

Кризис затронул, в основном, развитые территории. Поскольку Алтайский край не является таковой, то и последствия не такие уж и большие, наблюдается лишь небольшое падение, отмечает экономист.

Статистика. Pixabay.com

«У нас в Алтайском крае тяжелая экономика. Мы меньше зависим от сырья, у нас есть только сельскохозяйственное сырье — в этом году неплохой урожай пшеницы, гречихи, рапса. Поэтому одна из основных отраслей — сельское хозяйство, существует неплохо», — говорит Валерий Мищенко.

Эксперт считает, что в социальной сфере, особенно после карантинов 2020 и 2021 года, в крае будет «не такая уж плохая ситуация, точнее — не хуже, чем в предыдущие годы».

«По крайней мере, сейчас нет той смертности, которая была в пандемию коронавируса», — подчеркнул Мищенко.

Статистика. Pixabay.com

Однако сейчас начинают проявляться неочевидные проблемы. В период пандемии власти заморозили плановое медицинское обслуживание, в том числе и операции. Здравоохранению еще только предстоит выйти в нормальное состояние по этим показателям.

«Страшно теневая культура»

Развитию сельского хозяйства — одной из важнейших сфер экономики Алтайского края, можно дать, по выражению Анатолия Ижболдина-Кронберга, «осторожно положительный» прогноз. Он считает, что на развитие отрасли повлияют преимущественно погода и дотации из федерального центра.

«Своими силами еще один хороший урожай край вряд ли потянет», — уверен эксперт.

Поля рапса и пшеницы. СС0

Валерий Мищенко подчеркнул, что развитие аграрного сектора зависит от колебаний цен, в том числе и на пшеницу. Однако, по его словам, «пшеница — страшно теневая культура». Никто не может точно сказать, сколько на самом деле в крае выращивают пшеницы. Также Мищенко отметил, что Россия вышла на пятое место в мире по производству рапса. Набирает обороты производство этой культуры и в крае — к примеру, в Заринске недавно открылся завод.

Среди проблем в сельском хозяйстве Валерий Мищенко отметил развитие производства сахара.

«То, что уже который год не могут запустить Бийский сахарный завод, — это, конечно, издевательство. Ведь раньше в крае таких заводов было четыре — а сейчас работает всего один», — заявил Мищенко.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

Отдохнуть не получится?

Развитие туризма в регионе, несмотря на проблемы с посещением россиянами некоторых зарубежных курортов, остается неопределенным.

Анатолий Ижболдин-Кронберг говорит о том, что никаких полноценных прогнозов в этой сфере ни власть, ни сам турбизнес дать пока не могут. По его словам, краевым властям, по сути, остается лишь мониторить ситуацию в настоящем и «обещать светлое будущее». Турбизнес же просто работает, не загадывая на долгую перспективу и не особо афишируя свои достижения.

На горе Церковка. altapress.ru.

С точки зрения Валерия Мищенко, считать, что точкой развития края сможет стать туризм — это самообман. Для юга Западной Сибири, в крае работает очень мало санаториев. Сказываются и климатические особенности.

«С нашей природой, когда лето продолжается от силы 75 дней, строить иллюзии, что можно за счет летних курортов иметь большой рост нашей экономики, неправильно. Да, у нас есть круглогодичные санатории в Белокурихе, но нужно заниматься такими местами как Яровое и Завьялово. А за 31 постсоветский год в Яровом, например, практически ничего не сделано в плане круглогодичного отдыха», — заявил Мищенко.

Яровое. Олег Богданов.

Back in USSR

Валерий Мищенко считает, что страна «возвращается к советскому пути развития», когда главным направлением роста экономики была промышленность. Тем не менее, российская экономика все же отличается от советской — успела развиться сфера услуг, в частности торговля.

«Барнаульская агломерация имеет громадное количество торговых центров, и здесь в сфере услуг сохранится неплохая ситуация. Относительно неплохая ситуация будет и в Бийске. Главная проблема заключается в том, что население беднеет», — заявил Мищенко.

ТРЦ «Галактика». vk.com/galaxy_barnaul

Снижение уровня доходов он отмечает даже по своим студентам: из них все больше и больше человек не ходят на занятия — некоторые работают, некоторые бросают обучение, потому что у них нечем платить за высшее образование.

По словам Анатолия Ижболдина-Кронберга, развитие сферы услуг крайне трудно прогнозировать.

«Возьмем, к примеру, общественный транспорт. Работать он похоже будет, но насколько надежно и с каким охватом по маршрутам и потребностям населения, зависит от того повысят или нет тарифы и насколько», — заявил он.

Трамвай. Общественный транспорт. Михаил Хаустов

Деньги на квартиру

В сфере строительства жилья также сохраняется неопределенность. Весной 2022 года, когда грянули экономические санкции и нарушились логистические цепочки, федеральное правительство применило очень много инструментов поддержки, в том числе и льготную ипотеку.

Валерий Мищенко заявил, что именно поэтому в этом году будет рекорд по строительству жилья.

«1 млн 200 тыс кв. м жилья будет построено — это ж здорово, когда есть ипотека. Но если от льготной ипотеки откажутся, то можно прогнозировать сокращение строительства жилья в 2023 году», — подчеркнул он.

Строительство в Барнауле. altapress.ru

С ним согласен и Анатолий Ижболдин-Кронберг. По его словам, финансовые средства у строительных фирм на достройку начатого жилья еще есть. Однако сохраняется вопрос, будут ли деньги у покупателей нового жилья.

«Насчет последних не уверен, так как реальные доходы падают уже не первый год, а по новым правилам теневые доходы вкладывать в недвижимость стало труднее», — отметил Ижболдин-Кронберг.

Ипотека. Depositphotos.

Государственный кошелек

Эксперты несколько разошлись в оценках того, будут ли проседать доходы краевого бюджета. По словам Мищенко, в возможном закрытии предприятий нет ничего страшного.

«При капитализме это происходит регулярно. Закрылось предприятие — через полгода на этой базе откроется другое», — заявил экономист.

С его точки зрения, важнее то, что Алтайский край — дотационный регион и надеяться, что мы сможем уменьшить дотации эффективной работой предприятий — «очень наивно».

Экономика. Инвестиции. Налоги. СС0

Анатолий Ижболдин-Кронберг считает, что доходы бюджета в дальнейшем проседать будут, поскольку это — следствие проводимой в стране и крае экономической политики.

«Так будет до тех пор, пока экономическая политика будет реактивной и ориентированной не на результат, а на выполнение набора показателей, который постоянно меняется и учитывает, прежде всего, интересы чиновничье-бюрократической и корпоративной элиты», — отметил он.

При этом на экономике края уже отразились миграционные процессы.

«Кто хотел — уехали с последней „мобилизационной“ волной. Остались, как говорится, дети и старики», — заявил эксперт.

Чемодан. СС0.

Также в Алтайском крае сохранится и теневая экономика. При этом эксперт посетовал, что вопрос того, что она из себя представляет — ее масштабы, структура, объем средств, циркулирующих в ней, количество занятых и т.д., никто не изучает, кроме правоохранительных органов.

«Но они судят лишь по раскрываемости дел, да и то приблизительно, поскольку не все доходят до суда. Но судя по тому, что у людей еще есть деньги на оплату коммунальных услуг, транспорта и их можно заметить в очередях супермаркетов и даже в аэропортах, размеры теневой экономики достаточно существенны», — подчеркнул экономист.

Ранее руководители фракций АКЗС подвели итоги 2022 года в алтайской политике.