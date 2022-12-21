Региональная повестка. Каким выдался 2022 год для алтайской политики

Уходящий 2022-й год определенно попадет во все учебники истории. По сравнению с международными и федеральными новостями, региональные события отошли, казалось бы, на второй план, но не исчезли. Altapress.ru обратился к руководителям фракций АКЗС с просьбой подвести итоги года, а также поделиться планами на ближайшее будущее.

Тема номер один

Проведение Россией специальной военной операции на территории Украины заняло главенствующее место в информационном поле в 2022 году. Эта тема вытеснила из медийного пространства многие другие события и процессы, к примеру, тему пандемии коронавируса. Между прочим, ковид продолжает влиять на сегодняшний мир — и вспыхнувшие осенью массовые протесты в Китае из-за ковидных ограничений — самый яркий тому пример.

Протесты в Китае. скриншот YouTube-канала RTVI.

Тем не менее, в новостных сводках именно спецоперация стала темой номер один на протяжении почти всего года. Проводимые российской армией действия, многочисленные санкции стран Запада, уход иностранных компаний из России, объявление о присоединении к России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, объявленная частичная мобилизация оказали колоссальное влияние как на федеральную, так и на региональную повестку.

Лидеры всех фракций Алтайского заксобрания также единодушно назвали спецоперацию важнейшим политическим событием года.

Так, руководитель фракции «Единой России» в АКЗС Сергей Приб заявил, что «пандемия и специальная военная операция сделали наше время одним из сложнейших».

Сергей Приб Источник фото: АКЗС

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов назвал минувший год тяжелым. Среди трендов и значимых событий, по его словам, можно выделить инфляцию, торможение в некоторых отраслях экономики, а также наметившуюся небольшую просадку бюджета по налогам и сборам. Тем не менее, с точки зрения Молотова, в этом году были и положительные моменты.

«Из положительного — развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они набрали людей, активно работают. В стране и крае сократилась безработица. Среди радостных итогов можно назвать и хороший урожай, собранный нашими земледельцами», — заявил Молотов.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Также Молотов особо выделил влияние частичной мобилизации на общество. Он отметил, что среди населения вырос уровень тревожности, а также повысился уровень стресса для экономики региона.

«Тихая» кампания

Тем не менее, политическая жизнь в регионе не остановилась. Так, в Алтайском крае в 2022 году одновременно проходили 718 муниципальных кампаний, в ходе которых распределили 5493 мандата. К слову, эти выборы стали крупнейшей муниципальной кампанией во всей России.

Жителям края предстояло избирать депутатов в 53 районах и их сельских поселениях, а также в шести городах — Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Яровом и Заринске. Кроме того, в регионе избирали 144 главы сельсоветов. В подавляющем большинстве случаев победу одержали представители партии «Единая Россия».

Ирина Акимова , руководитель Избирательной комиссии Алтайского края. Источник: altapress.ru.

При этом выборы характеризовались тем, что в сельской местности голосовали гораздо активнее, чем в тех в городах края, где проходили выборы, — 29,9% (221 951 человек) против 14,3% (126 619 человек) соответственно.

В целом по краю в единый день голосования на участки пришли 21,3% избирателей — это 348 570 человек. Таким образом, более 85% барнаульцев, и почти 80% жителей края отказались от своего активного избирательного права и не проявили позицию на выборах.

Комментируя убедительную победу на муниципальных выборах, лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб заявил, что «партия в результате выборов подтвердила крепкие позиции в Алтайском крае, благодаря пониманию людей и их проблем».

«Наша сила в понимании территорий, людей, их проблем, умениях вести диалог и справляться с самыми сложными ситуациями. Поэтому люди готовы поддерживать нас. Избиратель знает, что к нему не просто прислушаются, а помогут решить проблему», — сказал он.

Оценки оппозиции

По словам лидера фракции СРЗП Александра Молотова, спецоперация повлияла на то, что произошла консолидация общества вокруг президента Владимира Путина. «Так уж получилось, что „Единая Россия“ „стоит рядом“ с президентом, что и способствовало росту числа голосов за эту партию», — сказал он.

Также на результатах, по его словам, сказалась и низкая явка. Тем не менее, Молотов отмечает, что СРЗП смогла удержать в Алтайском крае звание второй политической силы в крае.

«В 2022 году нам удалось сохранить этот „статус-кво“ — у нас избралось почти 400 депутатов разного уровня», — подчеркнул Молотов.

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов сказал, что итогами выборов «никак не может быть удовлетворен», в первую очередь из-за низкой активности населения — «любой власти нужна легитимность».

Андрей Кривов , руководитель фракции КПРФ в АКЗС. akzs.ru.

«Есть предположение, что низкая явка стала результатом чьей-то целенаправленной деятельности. Так, например, если раньше по домам разносились специальные приглашения на выборы, и размещались листовки с призывом прийти проголосовать, то в этот раз лично я такого вообще не видел», — сказал Кривов.

Также Андрей Кривов отметил «просто запредельный уровень досрочного голосования, особенно в селах». Он заметил, что по закону не любой человек может проголосовать досрочно — только те, кто будут отсутствовать в назначенный день по адресу прописки.

«Странно предположить, что такое большое количество сельских жителей собралось куда-то уехать именно в этот день», — заявил лидер КПРФ в АКЗС.

По словам руководителя фракции ЛДПР Владимира Семенова, результаты партии на выборах — «это все же не те результаты, которые хотелось бы». Впрочем, отмечает он, у всех других оппозиционных партий результаты тоже невысокие.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

Владимир Семенов объясняет низкую явку на выборах тем, что «жители края не связывают выборы с надеждами на лучшее». По его словам, если избиратели не идут голосовать, то это свидетельствует об апатии в обществе.

«Часть избирателей считают, что „все решено“, часть уверена, что от них „ничего не зависит“, а еще одна часть уверена, что от результатов выборов ничего не изменится. Думаю, на это наложила свой отпечаток и пандемия коронавируса. Локдауны и различные ограничения снизили интерес населения к массовым, публичным мероприятиям, в том числе и к выборам», — заявил Семенов.

«Упаднические» настроения среди населения края отмечает и руководитель фракции «Коммунисты России» Сергей Матасов. По его словам, об этом свидетельствует низкая явка везде — и в селах, и в городах.

Сергей Матасов. пресс-служба АКЗС.

По его словам, «Единая Россия» смогла привлечь своих сторонников на выборы. У «Коммунистов России» это получилось не так хорошо, но они «будут работать над этим». Впрочем, Сергей Матасов отметил и определенные позитивные результаты.

«В этом году наша партия смогла получить 25 мандатов: 19 — в районных советах, пять — в сельских. В Чарышском районном совете наша партия вообще смогла получить пять мест. Это значительно лучше прошлых результатов» — заявил он.

Грядущие баталии

Прошедшая муниципальная кампания, безусловно, скажется на политической жизни Алтайского края в 2023 году. В регионе должны пройти губернаторские выборы, а на возможность выдвигать своих кандидатов влияет как раз расклад политических сил в муниципалитетах — партиям предстоит пройти муниципальный фильтр. При этом практически все фракции в АКЗС собираются заявить кандидатов.

Выборы. Михаил Хаустов

Однако Александр Молотов заявил, что муниципальный фильтр ни одна оппозиционная политическая партия самостоятельно пройти не сможет. В «Справедливой России — За правду» возлагают надежды на депутатов-одномандатников.

«Нужно оговориться. Мы пока не знаем, как именно будут развиваться события — вдруг в текущих условиях выборы губернаторов вообще отменят. Но позиция нашей партии твердая — губернаторов избирать нужно», — заявил Молотов.

Андрей Кривов, сказал, что КПРФ примет в губернаторских выборах активное участие. Однако, для начала коммунисты хотят снизить муниципальный фильтр. Кривов рассказывает, что по федеральному закону барьер на выборах не может быть ниже 5% и выше 10%. Сейчас в Алтайском крае он составляет 7%.

«Важно помнить, что Алтайский край входит в число лидеров среди регионов России по количеству муниципалитетов, поэтому этот порог — просто неподъемный не только для КПРФ, но и для других политических партий. В ближайшее время мы внесем в АКЗС законопроект о снижении этого фильтра», — пообещал Андрей Кривов.

Выборы. Стас Хазиев

Еще дальше в оценках муниципального фильтра идут в ЛДПР. «Я считаю, что партии, которые прошли в региональный парламент, должны выдвигать своего кандидата в губернаторы без муниципального фильтра. Ведь эти партии уже доказали свою состоятельность и жизнеспособность», — заявил Владимир Семенов.

Также он подтвердил, что ЛДПР собирается выдвигать кандидата на выборы губернатора.

Несколько отличается оценка грядущих выборов у «Коммунистов России».

«В нашей партии сейчас обсуждается целесообразность проводить подобные выборы в принципе в текущих условиях. Мы задумываемся, не лучше ли перенести их на 2024 год? Ведь это позволит сэкономить средства бюджета, да и явка определенно будет выше», — поделился Сергей Матасов.

По его словам, в партии пока не видят достойных кандидатов на губернаторское кресло.

«Нет того, кого можно было бы реально противопоставить нынешнему губернатору Виктору Томенко», — подчеркнул Матасов.

Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

При этом в «Коммунистах России» также есть понимание, что пройти муниципальный фильтр будет непросто.

Мнение эксперта

Политолог Константин Лукин согласился с тем, что основным событием минувшего политического года стала специальная военная операция, а на уровне Алтайского края — муниципальные выборы. Результаты этой кампании позволили упрочить позиции партии власти после не очень удачного 2021 года.

На вопрос о причинах низкой явки на выборах в этом году, политолог ответил, что это было ожидаемо.

«Это практически закон — чем ниже уровень выборов, тем явка избирателей ниже. Самая высокая явка в стране наблюдается традиционно на выборах президента. Так что низкая явка, особенно в городах, была предсказуемой», — сказал Константин Лукин.

Константин Лукин. Анна Зайкова

Кроме того он отметил, что во многих муниципалитетах в этом году возникла проблема нехватки кандидатов — порой их число было ниже, чем количество предлагаемых мандатов в районных и сельских собраниях.

Константин Лукин считает, что политическим силам вряд ли получится договориться о снижении муниципального фильтра. Поэтому оппозиционным партиям или придется все же договариваться с властью или работать с самовыдвиженцами.

Во многом из-за этого на грядущих губернаторских выборах политолог не ожидает каких-либо неожиданностей. По его словам, при сохранении текущего положения вещей, выборы будут носить референдумный характер и пройдут без сенсаций.