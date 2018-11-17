Не копия: антимонопольщики поставили точку в споре производителей пельменей из Бийска

Алтайское управление антимонопольной службы (УФАС) признало рекламу бийского производителя пельменей ИП Степанова недобросовестной, сообщили в ведомстве 16 ноября. Этим оно поставило точку в споре компаний из наукограда о том, является ли их продукция оригинальной или копирует друг друга.

ИП Степанов, довольно известный производитель пельменей в крае, разместил на улицах Барнаула и Бийска рекламу: «Пельмени Бийские Оригинальные с 1996 года Всё остальное — копия! Производство полуфабрикатов Степанов год основания 1996».

Конкурирующие фирмы «Мороз» и «Мясная лавка» обратились в УФАС с претензиями: по их мнению, предприниматель распространяет сведения о преимуществах своего товара перед продукцией других производителей, а использовать в рекламе сравнение «оригинальные-копия», вообще, не допустимо, так как копия в данном контексте подразумевает что-то фальшивое и негативное относительно продукции конкурентов.

Каждая из сторон спора представила свои экспертные заключения.

Экспертиза заявителя подтвердила, что в словесной конструкции рекламы имеются ложные сведения о том, что продукция конкурентов предпринимателя является лишь точным воспроизведением пельменей «Бийские», а это может ввести потребителей в заблуждение в отношении качества покупаемого товара. Кроме того, эксперты отметил наличие в тексте рекламы элементов некорректного сравнения «Бийские» и «все остальные».

В заключении эксперта от ИП Степанов вывод о наличии или отсутствии в рекламе сравнения товаров отсутствует, так как специалист такой вопрос не рассматривал. Данная экспертиза, по сути, сводится к оценке использования в рекламе зарегистрированных товарных знаков, что не являлось предметом рассмотрения комиссии, говорится в сообщении УФАС.

Рассмотрев все обстоятельства дела, комиссия ведомства заключила: спорная реклама способствует формированию негативного отношения к пельменям других производителей, так как содержит некорректное сравнение, выполненное в форме противопоставления «оригинальное-копия» без упоминания конкретных сравнительных параметров. Поэтому ее признали ненадлежащей.

ИП Степанов предписано прекратить нарушать закон.