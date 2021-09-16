«Не одним днем живут»: барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство

15 сентября на одном из ведущих предприятий краевой столицы — Барнаульском заводе АТИ — прошло торжественное открытие нового цеха промышленных уплотнений. Этого события здесь ждали больше полутора лет и планомерно к нему шли. Теперь предприятие полным ходом осваивает новое производство и строит планы на будущее: в течение трех лет в разы нарастить объемы выпуска, выйти на новые рынки и создать дополнительные рабочие места.

С чего все начиналось

Какими были промышленные уплотнители на заре своего появления в середине прошлого века, не понаслышке знает председатель Союза промышленников Алтая Виктор Герман. В те годы он трудился в сборочном цехе моторного завода и сам держал их в руках.

Первое поколение прокладок — это картонные изделия с химической пропиткой. Вещь чрезвычайно примитивная.

«Естественно у двигателей на стыках масло проступало, все обрастало комком грязи, и вот это „чудо техники“ ходило по полям и дорогам», — рассказал Виктор Герман.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Барнаульский завод АТИ, запущенный в 60-е годы, захватил период уже второго поколения уплотнений — это был продукт куда более технологичный и по тем меркам современный.

Долгие годы изготавливали такие уплотнители из асбестотехнического паранита. Но время не стоит на месте — тренд на экологичность постепенно начал вытеснять асбест, как главный компонент производства.

Руководство завода АТИ вовремя эту тенденцию уловило и задумалось о новом безасбестовом производстве.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова. Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Как создавали новый цех

Это был 2019 года. Тогда на завод АТИ поступило первая часть оборудования, позволяющее выпускать безасбестовый паронит.

Генеральный директор предприятия Артем Шамков объясняет: это производство совершенно иное — изготовленные путем вулканизации на паронитовых вальцах смеси термостойких волокон (заменителей асбеста), каучука и наполнителей действительно экологически чистые.

Такой уплотнитель используют в пищевой и медицинской промышленности, а так же для изготовления машин и аппаратов, отправляемых на экспорт в страны, где асбест запрещен к использованию.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Пробные партии нового продукта завод АТИ уже выпустил и отправил их на испытание крупным российским компания, например, таким как Роснефть и Газпром.

Сейчас мощности нового цеха позволяют выпускать до 100 тонн паронита, но это не все: завод АТИ уже имеет договоренности о поставках дополнительного оборудования, которое позволит увеличить этот показатель.

Планы действительно грандиозные: к 2024 году увеличить объемы выпуска новой продукции в стоимостном выражении с нынешних 10 млн рублей до 250 млн, а количество рабочих мест с 14 до 40. Учитывая, как стремительно развивается предприятие, думается, что это вполне возможно.

Какие еще есть планы

Нынешний проект барнаульский завод АТИ реализовал совместно с Фондом развития Алтайского края. Структура, призванная поддерживать ключевые начинания в области промышленности региона, выделила предприятию льготный займ в размере 20 млн рублей.

Общая же его стоимость составила порядка 45 млн. По словам Артема Шамкова, в ближайшие полгода в цех промышленных уплотнителей будет инвестировано еще 25 млн рублей. Новое оборудование уже законтрактовано.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

— Ежегодно в крае реализуется по несколько десятков новых инвестиционных проектов. Это новые производственные линии, новые цеха, участки, крупные заводы. Сегодня мы видим подобный реализованный проект. Я ни сколько не сомневаюсь, что продукцию цеха будет востребована и в автомобильной и в нефтехимической промышленности и в других отраслях. Отрадно, что новый цех вписывается в общую концепцию развития завода. Хотелось бы поблагодарить Артема Шамкова, за то, что он ни одним днем живет, а продумывает все на несколько шагов вперед. Это говорит о высоком уровне подготовленности руководителя.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

К слову о развитии. Барнаульский завод АТИ уверенно смотрит в перспективу, и новый цех промышленных уплотнителей — это далеко не предел.

Гендиректор приоткрыл завесу тайны: предприятие изучает перспективы графитовой темы. С Фондом развития Алтайского края уже подписано соглашение о выделении 58 млн рублей на приобретение линии по выпуску графитовой фольги.

На сегодняшний день для собственных нужд этот продукт заводу приходится закупать на стороне, но это пока. В начале следующего года на заводе ждут новое оборудование. Линия по производству графитовой фольги — вещь серьезная: только длина 27 метров.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Под нее на предприятии уже реконструируют отдельный участок. Запуск и открытие запланировано на лето следующего года. Когда это произойдет, завод АТИ замкнет полный цикл производства на основе графита.

Как справились с кризисом

Надо сказать, что кризис пандемии, который подкосил немало промышленных предприятий, барнаульский завод АТИ прошел благополучно. Да, в 2020 году на фоне мирового коронавирусного бедствия предприятие сократило объемы производства на 10%.

Но по итогам первых шести месяцев нынешнего года это снижение удалось отыграть: к показателям 2020-того завод идет плюсом на 12%.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Артем Шамков,

генеральный директор Барнаульского завода АТИ:

— Я думаю, что к концу 2021 года мы достигнем и даже превзойдем объемы докризисного уровня.

О чем еще говорили гости

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Сергей Недорослев,

сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

— Я знаю, что если создается промышленный цех или завод, то это действительно надолго. В отличие от какого-нибудь киоска, который сейчас здесь торгует, а завтра может быть в совершенно другом месте. Именно промышленность дает рабочие места и обеспечивает устойчивый поток налоговых отчислений. Я уверен, что страна живет, пока работаю заводы. Артем Юрьевич (Шамков, — прим. Ред.), я вас поздравляю, вы молодец. Особенно радостно, что вы из того поколения, которое Россию будет строить следующие 30−50 лет.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Владыка Сергий,

митрополит Барнаульский и Алтайский:

— Мне очень приятно быть сегодня здесь, открывая этот цех, потому что вы заботитесь о сохранении божьего творения. На первом плане у вас стоит защита окружающей среды при производстве экологически чистых изделий. Я всех поздравляю и желаю благословения на ваши труды.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Виктор Герман,

председатель Союза промышленников Алтая: