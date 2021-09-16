«Не одним днем живут»: барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство

С чего все начиналось
Какими были промышленные уплотнители на заре своего появления в середине прошлого века, не понаслышке знает председатель Союза промышленников Алтая Виктор Герман. В те годы он трудился в сборочном цехе моторного завода и сам держал их в руках.
Первое поколение прокладок — это картонные изделия с химической пропиткой. Вещь чрезвычайно примитивная.
«Естественно у двигателей на стыках масло проступало, все обрастало комком грязи, и вот это „чудо техники“ ходило по полям и дорогам», — рассказал Виктор Герман.
Барнаульский завод АТИ, запущенный в 60-е годы, захватил период уже второго поколения уплотнений — это был продукт куда более технологичный и по тем меркам современный.
Долгие годы изготавливали такие уплотнители из асбестотехнического паранита. Но время не стоит на месте — тренд на экологичность постепенно начал вытеснять асбест, как главный компонент производства.
Руководство завода АТИ вовремя эту тенденцию уловило и задумалось о новом безасбестовом производстве.
Как создавали новый цех
Это был 2019 года. Тогда на завод АТИ поступило первая часть оборудования, позволяющее выпускать безасбестовый паронит.
Генеральный директор предприятия Артем Шамков объясняет: это производство совершенно иное — изготовленные путем вулканизации на паронитовых вальцах смеси термостойких волокон (заменителей асбеста), каучука и наполнителей действительно экологически чистые.
Такой уплотнитель используют в пищевой и медицинской промышленности, а так же для изготовления машин и аппаратов, отправляемых на экспорт в страны, где асбест запрещен к использованию.
Пробные партии нового продукта завод АТИ уже выпустил и отправил их на испытание крупным российским компания, например, таким как Роснефть и Газпром.
Сейчас мощности нового цеха позволяют выпускать до 100 тонн паронита, но это не все: завод АТИ уже имеет договоренности о поставках дополнительного оборудования, которое позволит увеличить этот показатель.
Планы действительно грандиозные: к 2024 году увеличить объемы выпуска новой продукции в стоимостном выражении с нынешних 10 млн рублей до 250 млн, а количество рабочих мест с 14 до 40. Учитывая, как стремительно развивается предприятие, думается, что это вполне возможно.
Какие еще есть планы
Нынешний проект барнаульский завод АТИ реализовал совместно с Фондом развития Алтайского края. Структура, призванная поддерживать ключевые начинания в области промышленности региона, выделила предприятию льготный займ в размере 20 млн рублей.
Общая же его стоимость составила порядка 45 млн. По словам Артема Шамкова, в ближайшие полгода в цех промышленных уплотнителей будет инвестировано еще 25 млн рублей. Новое оборудование уже законтрактовано.
Вячеслав Химочка,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:
— Ежегодно в крае реализуется по несколько десятков новых инвестиционных проектов. Это новые производственные линии, новые цеха, участки, крупные заводы. Сегодня мы видим подобный реализованный проект. Я ни сколько не сомневаюсь, что продукцию цеха будет востребована и в автомобильной и в нефтехимической промышленности и в других отраслях. Отрадно, что новый цех вписывается в общую концепцию развития завода. Хотелось бы поблагодарить Артема Шамкова, за то, что он ни одним днем живет, а продумывает все на несколько шагов вперед. Это говорит о высоком уровне подготовленности руководителя.
К слову о развитии. Барнаульский завод АТИ уверенно смотрит в перспективу, и новый цех промышленных уплотнителей — это далеко не предел.
Гендиректор приоткрыл завесу тайны: предприятие изучает перспективы графитовой темы. С Фондом развития Алтайского края уже подписано соглашение о выделении 58 млн рублей на приобретение линии по выпуску графитовой фольги.
На сегодняшний день для собственных нужд этот продукт заводу приходится закупать на стороне, но это пока. В начале следующего года на заводе ждут новое оборудование. Линия по производству графитовой фольги — вещь серьезная: только длина 27 метров.
Под нее на предприятии уже реконструируют отдельный участок. Запуск и открытие запланировано на лето следующего года. Когда это произойдет, завод АТИ замкнет полный цикл производства на основе графита.
Как справились с кризисом
Надо сказать, что кризис пандемии, который подкосил немало промышленных предприятий, барнаульский завод АТИ прошел благополучно. Да, в 2020 году на фоне мирового коронавирусного бедствия предприятие сократило объемы производства на 10%.
Но по итогам первых шести месяцев нынешнего года это снижение удалось отыграть: к показателям 2020-того завод идет плюсом на 12%.
Артем Шамков,
генеральный директор Барнаульского завода АТИ:
— Я думаю, что к концу 2021 года мы достигнем и даже превзойдем объемы докризисного уровня.
О чем еще говорили гости
Сергей Недорослев,
сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
— Я знаю, что если создается промышленный цех или завод, то это действительно надолго. В отличие от какого-нибудь киоска, который сейчас здесь торгует, а завтра может быть в совершенно другом месте. Именно промышленность дает рабочие места и обеспечивает устойчивый поток налоговых отчислений. Я уверен, что страна живет, пока работаю заводы. Артем Юрьевич (Шамков, — прим. Ред.), я вас поздравляю, вы молодец. Особенно радостно, что вы из того поколения, которое Россию будет строить следующие 30−50 лет.
Владыка Сергий,
митрополит Барнаульский и Алтайский:
— Мне очень приятно быть сегодня здесь, открывая этот цех, потому что вы заботитесь о сохранении божьего творения. На первом плане у вас стоит защита окружающей среды при производстве экологически чистых изделий. Я всех поздравляю и желаю благословения на ваши труды.
Виктор Герман,
председатель Союза промышленников Алтая:
— Если сравнивать производство, где мы сейчас находимся, в начале его пути, в 60-е годы, и сейчас, это две огромные разницы с точки зрения условий труда и продукции, которая выпускается. Хочу пожелать Артему Шамкову, его наставникам и всему коллективу дальнейшего развития.