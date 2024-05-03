«Не приемлю чайка-менеджмент». Новый председатель Союза крестьянских формирований Алтая - о посевной, инновациях и импортозамещении

Аграрии степной зоны края каждый сезон принимают на себя жесткие природные вызовы, весна 2024 года - не исключение. Наш собеседник - Никита Кожанов, руководитель компании «Агро-Спектр», которая входит в состав КХ «Партнер» Михайловского района. Недавно он еще и возглавил Союз крестьянских (фермерских) формирований. Он рассказал Altapress.ru о том, как выбрал профессию, почему не боится инноваций и что бы попросил у золотой рыбки для всех фермеров.

«Думал, встрянем»

- Никита Андреевич, чем на этот раз «порадовала» природа полеводов Михайловского района?

- В первую очередь серьезные проблемы доставило прошедшее половодье. Вода намыла овраги. В негодность пришли многие полевые дороги. Проехать по ним просто невозможно. Тем не менее, как вы видите, сельхозтехника уже в полях. Пора горячая, ждать и откладывать нельзя. Нужно успеть закрыть почвенную влагу, иначе останемся без урожая.

Да, все это сопряжено с определенными трудностями и затратами. Ведь одно дело - напрямую проехать, другое - в объезд, преодолев несколько километров. Тратим дополнительное время, добавляем нагрузку на сельхозмашины. Но деваться, как я уже сказал, некуда.

Никита Кожанов, руководитель компании «Агро-Спектр». Анна Зайкова.

- Кроме погодных сюрпризов, какие еще были опасения перед началом сева?

- Не секрет, какая сложилась ситуация по вопросам поставки запасных частей и комплектующих на сельхозтехнику. Особенно грустно дела обстоят с цифровыми приборами и электроникой. Это производство в России развито крайне слабо. Выйди из строя не пригодная к ремонту деталь и все - встали. Замену найти практически невозможно. Есть вариант достать в Китае, но сроки поставок могут затянуться до месяца, а нас день кормит.

Честно, думал, что в случае подобного форс-мажора встрянем по полной. Но крестьяне - люди смекалистые, выход найдут из любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Вот и здесь пусть не дорогу, но тропку проложили.

Вышел из строя блок-секция гидравлики трактора. Размером он как два спичечных коробка, а стоит 300 тыс. рублей. Но и за такую цену не купить. Буквально перед вашим приездом мне позвонили из фирмы, в которую отдавал его в ремонт. Сомнения были, что получится, но сказали - сделают.

Что касается механических изделий, то в этом вопросе плотно работаем с барнаульскими заводами. Подбираем предприятия, заточенные под то или иное направление, размещаем у них заказы. Например, заказывали изготовление сошника на сеялку. Оригинальный стоит 1900 рублей, да и то, не знаю, есть ли сейчас в продаже. Нам изготовили за 167 рублей. Та же конструкция, тот же метал. Отличия чисто косметические, а разница в цене существенная.

«Агро-Спектр», Михайловский район. Анна Зайкова.

- Оказывается, и наши могут?

- Могут. Но другой вопрос, что фермеры должны внедрять технологии, а не думать, где бы раздобыть дефицитные комплектующие или где отремонтировать вышедшие из строя. А мы вынуждены опять же тратить на все это свое драгоценное время.

«Видим потенциал, будем добиваться»

- Вы как-то сказали, что в ваши обязанности входит поиск новых технологических решений. Как к вашим новаторским идеям относятся старшие партнеры - папа и дядя - основатели и учредители КХ «Партнер»?

- У нас нет такого - я тут главный, самый старший, самый опытный. Есть идея - садимся, осуждаем. Если она рациональная, внедряем. Показательный пример. Лет шесть назад предлагал готовить растворы средств защиты с применением дистиллированной воды. Тогда эта задумка не нашла отклика.

После обоснования причин отложил ее, но не забыл. И вот появилась подходящая технология - система очистки воды из скважин обратным осмосом. Мы приобрели установку и в прошлом году уже ее испытали. Результат поразил. Экономия по глифосату в два раза! В целом за сезон сэкономили на СЗР около 40 млн рублей. При этом сама система стоит 1,8 млн рублей.

Никита Кожанов, руководитель компании «Агро-Спектр». Анна Зайкова.

- Какие технологии в земледелии применяют в «Партнере»?

- В степной зоне без механической обработки не обойтись. Другой вопрос - будет ли она сплошная или полосовая. А это зависит от возделываемой культуры.

Если выращиваем кукурузу на силос, то при уборке на поля заходят КамАЗы и укатывают землю в «бетон». Лиственная часть растений увозится в силосную яму, а пашня остается голой. То есть она не защищена от солнечных лучей, подвержена перегреву, не сохраняет влагу. Поэтому эти поля перепахиваем сплошняком.

Если кукуруза идет на зерно, то листья измельчаются и вместе с початками разбрасываются по полю, создавая так называемую защитную подушку в 3-5 см. В этом случае применяем strip-till. Полосная технология позволяет сохранить влагу, увеличить период вегетации, что положительно сказывается на урожайности.

Ну и естественно мы стараемся распределять севооборот, чтобы не сеять каждый год подсолнечник по подсолнечнику или кукурузу по кукурузе. Возделываем пшеницу, гречиху, сою, чечевицу, нут, люцерну, тем самым создавая еще и диверсифицированное производство.

Никита Кожанов, руководитель компании «Агро-Спектр». Анна Зайкова.

- Вернемся к новаторским идеям. Что нового подсмотрели за последнее время?

- Заинтересовала технология применения покровных культур. Не скажу что это ноу-хау. И идея не моя, а Сергея Анатольевича (дядя Никиты Кожанова – Прим.ред.). Но меня очень заинтересовала. Думаю, она перспективная, особенно для нас - степняков.

При грамотном подборе смеси, правильном применении покровные травы защищают почву от перегрева, ветровой и водной эрозии, создают влагопочвенный запас и являются отличным разрыхлителем. В прошлом году технологию опробовали, правда, не очень удачно. Но мы упертые, если видим потенциал, будем добиваться результата.

Никита Кожанов, руководитель компании «Агро-Спектр». Анна Зайкова.

«Вокруг пальца не обведешь»

- Вы по первому образованию инженер, по второму - экономист. Агрономическое получали уже непосредственно в поле?

- С малолетства с отцом и дядей постоянно мотался по полям да по ремонтным мастерским. Кто первый позовет, с тем и ехал. Азы агрономии от папы почерпнул, чисто технические - от Сергея Анатольевича. По имени-отчеству я его только на работе называю, а так - дядюшка.

Пацаном понял, что по характеру - технарь. Помню, мне лет 14 было. Тогда штурвальным на Т-4 работал. Вместе со старшим коллегой Сергеем Кирилловичем (он уже на пенсии), мотор перебирали. Потом как-то приехали с дядей по его делам в машинно-тракторную мастерскую, а там мужики сидят, голову чешут, такой же мотор перебирают, а поршневые у них никак не садятся.

Ну, я со знанием дела и говорю: «Местами поменяйте. Конусные они». Те удивились, но попробовали и получилось. Может я чего себе и придумал, но мне кажется, с тех пор ко мне старшие механизаторы с уважением относятся, знают, что меня так просто вокруг пальца не обведешь.

«Агро-Спектр», Михайловский район. Анна Зайкова.

- Так понимаю, после того случая сомнений в выборе профессии не осталось?

- Да их и не было. После школы документы в Алтайский технический вуз подал. Причем первым в списке приоритетных направлений была специальность инженера сельскохозяйственных машин. Затем шли какие-то престижные, типа ИТ-технологии. По баллам и туда проходил. Сотрудник приемной комиссии еще тогда удивилась, спросила, не ошибся ли.

- Не ошиблись?

- Нет. Уверенно могу сказать. Так же как и в том, что сельское хозяйство - это мое.

Никита Кожанов, руководитель компании «Агро-Спектр». Анна Зайкова.

«Не увязнуть в оперативке»

- Вы недавно возглавили Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Ожидали ли, что вашу кандидатуру выдвинут на эту должность?

- Двоякое ощущение. Лично мне казалось, что еще слишком молод, чтобы возглавить Союз. Ведь в нем есть аграрии с колоссальным опытом, знаниями, стоявшие у истоков формирования, прошедшие становление фермерского движения. Наше же поколение, если можно так выразиться, выращено в тепличных условиях, уже при сформированной законодательной базе, при более-менее понятной политике в сфере агробизнеса.

Мне казалось, что возглавить Союз должен кто-то из корифеев. Но когда посмотрел обновленный список, понял, что состав серьезно омолодился. Значит, есть потребность в притоке каких-то инновационных решений. Думаю, мы способны их привнести.

«Агро-Спектр», Михайловский район. Анна Зайкова.

- У вас и без общественной деятельности широкий круг обязанностей. Почему все-таки согласились?

- Участие в делах Союза - не только возможность пообщаться с коллегами-фермерами, хотя и это бесценно.

Важно добиваться конструктивного решения проблем, подключая все имеющиеся рычаги, в том числе взаимодействуя с органами исполнительной, законодательной власти. Выстраивать диалог и находить понимание с надзорными ведомствами.

Лично для меня - это новый интересный опыт. Надеюсь, в должности председателя АКОР принесу пользу фермерскому сообществу. А трудностей не боюсь.

«Агро-Спектр», Михайловский район. Анна Зайкова.

- Хватит ли времени и сил?

- В должности руководителя сельхозпредприятием понял - важно научиться делегировать полномочия, иначе увязнешь в оперативке.

К такому выводу осознанно пришел, когда самостоятельно решил собрать зерносушилку. Нам ее в разобранном виде привезли, да еще и инструкцию почему-то не положили. Ну, думаю, ничего страшного. Видел, как собирают, справлюсь. Достал все детали и сижу, как мальчишка с конструктором «Лего». Справился, но вывод сделал. Нельзя все взваливать на себя, нужно учиться распределять полномочия.

Никита Кожанов, руководитель компании «Агро-Спектр». Анна Зайкова.

- Вы строгий руководитель?

- Я за здоровую атмосферу в коллективе. Считаю, что не должно быть панибратства между руководителями и сотрудниками, но и чайка-менеджмент, когда прилетел, накричал и улетел, не приемлю. Конечно, могу выговор влепить, но по делу. Важно конструктивное сотрудничество, с четкой мотивацией персонала.

Понятно, у каждого свой характер, свои жизненные принципы, трудности, свое понимание ситуации. По необходимости нужно нивелировать негативные явления, по возможности помогать. Не секрет, кадры в агробизнесе на вес золота. Сегодня уволил механизатора, завтра сам за комбайн сядешь, забросив основные дела.

- Если немного пофантазировать. Вот поймали вы, например, золотую рыбку. Она предложила исполнить одно единственное желание, чтобы облегчить труд аграриев. Чтобы вы пожелали?

- Трудно так сразу выбрать. Думаю, пожелал бы стабильности. Причем, чтобы она просматривалась лет на десять вперед. Все остальное мы способны решить сами.

Рискованно делать инвестиции в те же технологии, которые облегчат труд и повысят экономическую эффективность, не зная, что нас ждет завтра. Поэтому я за стабильность!

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