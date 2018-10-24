Не торопясь: алтайские власти не обещают бурного экономического развития до 2021 года

2019 год станет непростым для экономики Алтайского края, следовало из выступления министра экономического развития края Павла Дитятева 23 октября на публичных слушаниях по бюджету края на 2019 год. Среди причин — действия федеральных властей и завершение крупных инвестпроектов в регионе.

Дитятев представил прогнозный план социально-экономического развития края на ближайшую трехлетку (обязательная процедура при принятии бюджета). Он аккуратно назвал 2019 год «переходным».

Министр объяснил, из чего исходило минэкономразвития, строя планы развития.

С 1 января повысится НДС с 18 до 20%. Это , скорее всего , ускорит инфляцию, и Центробанк будет принимать меры по ее сдерживанию , например , может увеличить ключевую ставку. Такое решение , в свою очередь , обычно влечет снижение кредитной активности. С другой стороны , говорит Дитятев , правительство предложило пакет решений для увеличения динамики в экономике. Это , во-первых , реализация нацпроектов , во-вторых , «мер , направленных на более прогнозируемую долгосрочную налоговую политику», в в-третьих , проведение пенсионной реформы , которая , по мнению министра , обеспечит рост пенсионного обеспечения и сгладит демографические провалы в экономике.

Исходя из этого в минэкономразвития края написали два сценария развития: базовый и целевой. Первый — сдержанный и больше соответствует федеральным прогнозам. Второй — более амбициозный. Впрочем, целевой по большинству показателей отличается от базового десятыми процента.

Прогнозы на 2019 год

Согласно прогнозу (мы взяли за основу базовый) основные показатели в 2019 году будут такими:

инфляция — в пределах 104,3% ( ежегодно до 2021 года),

ежегодно до 2021 года), реальная заработная плата — 103,6%,

индекс промышленного производства — 102,4%,

продукция сельского хозяйства — 100,3%,

инвестиции в основном капитал — 102%,

оборот розничной торговли — 101,8%.

Взрывного роста инвестиций в следующем году не ждут. Во-первых, из-за налоговых и финансовых изменений на федеральном уровне снизится бизнес-активность предприятий. Во-вторых, объяснил Дитятев, в этом году завершается реализация трех емких инвестпроектов в крае: строительство завода «Алтайская кожа» в Заринске, деревообрабатывающего предприятия под Павловском, а также реконструкция теплоснабжающего комплекса в Рубцовске.

Прогнозы на трехлетку

Судя по трехлетним прогнозам, до 2021 года примерно на одном уровне будут сохраняться объемы сельхозпроизводства, промышленность вырастет на 8%, а оборот торговли примерно на 7%.

Реальная зарплата за три года вырастет на 8,4% и к 2021 году в среднем составит 32,2 тыс. рублей.

В вопросе инвестиций власти планируют преодолеть психологическую отметку в 100 млрд рублей в год в 2020 году (в этом прогнозируют 92 млрд), а в 2021-м их объем запланирован в 120 млрд рублей.