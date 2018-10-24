Не торопясь: алтайские власти не обещают бурного экономического развития до 2021 года

Дитятев представил прогнозный план социально-экономического развития края на ближайшую трехлетку (обязательная процедура при принятии бюджета). Он аккуратно назвал 2019 год «переходным».
Министр объяснил, из чего исходило минэкономразвития, строя планы развития.
- С 1 января повысится НДС с 18 до 20%.
- Это, скорее всего, ускорит инфляцию, и Центробанк будет принимать меры по ее сдерживанию, например, может увеличить ключевую ставку.
- Такое решение, в свою очередь, обычно влечет снижение кредитной активности.
- С другой стороны, говорит Дитятев, правительство предложило пакет решений для увеличения динамики в экономике. Это, во-первых, реализация нацпроектов, во-вторых, «мер, направленных на более прогнозируемую долгосрочную налоговую политику», в в-третьих, проведение пенсионной реформы, которая, по мнению министра, обеспечит рост пенсионного обеспечения и сгладит демографические провалы в экономике.
Исходя из этого в минэкономразвития края написали два сценария развития: базовый и целевой. Первый — сдержанный и больше соответствует федеральным прогнозам. Второй — более амбициозный. Впрочем, целевой по большинству показателей отличается от базового десятыми процента.
Прогнозы на 2019 год
Согласно прогнозу (мы взяли за основу базовый) основные показатели в 2019 году будут такими:
- инфляция — в пределах 104,3% (ежегодно до 2021 года),
- реальная заработная плата — 103,6%,
- индекс промышленного производства — 102,4%,
- продукция сельского хозяйства — 100,3%,
- инвестиции в основном капитал — 102%,
- оборот розничной торговли — 101,8%.
Взрывного роста инвестиций в следующем году не ждут. Во-первых, из-за налоговых и финансовых изменений на федеральном уровне снизится бизнес-активность предприятий. Во-вторых, объяснил Дитятев, в этом году завершается реализация трех емких инвестпроектов в крае: строительство завода «Алтайская кожа» в Заринске, деревообрабатывающего предприятия под Павловском, а также реконструкция теплоснабжающего комплекса в Рубцовске.
Прогнозы на трехлетку
Судя по трехлетним прогнозам, до 2021 года примерно на одном уровне будут сохраняться объемы сельхозпроизводства, промышленность вырастет на 8%, а оборот торговли примерно на 7%.
Реальная зарплата за три года вырастет на 8,4% и к 2021 году в среднем составит 32,2 тыс. рублей.
В вопросе инвестиций власти планируют преодолеть психологическую отметку в 100 млрд рублей в год в 2020 году (в этом прогнозируют 92 млрд), а в 2021-м их объем запланирован в 120 млрд рублей.