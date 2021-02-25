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Экономика

Не уровень аграрной державы: Матвиенко не понравился силиконовый вкус укропа

Сельское хозяйство России сохраняет высокую зависимость от импорта, и теперь даже укроп, который выращивают из иностранных семян, не пахнет и имеет силиконовый вкус, пожаловалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

«К сожалению, по-прежнему сохраняется очень высокая импортная зависимость по многим видам сельхозкультур. Даже укроп, петрушку, салат мы выращиваем из зарубежных семян. Когда был наш отечественный укроп, был такой запах мощный, такой вкус. А сейчас — силиконовый вкус, и укроп даже не пахнет», — сказала спикер Совфеда на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

И добавила — «все это — не уровень аграрной державы».

Спикер напомнила — в Госдуму внесен законопроект о семеноводстве, и сенаторы будут активно способствовать его принятию, однако только этого документа для решения проблемы будет недостаточно.

По данным Минсельхоза, российский агропром обеспечен семенами отечественной селекции на 62,7%.

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