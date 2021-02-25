Не уровень аграрной державы: Матвиенко не понравился силиконовый вкус укропа

«К сожалению, по-прежнему сохраняется очень высокая импортная зависимость по многим видам сельхозкультур. Даже укроп, петрушку, салат мы выращиваем из зарубежных семян. Когда был наш отечественный укроп, был такой запах мощный, такой вкус. А сейчас — силиконовый вкус, и укроп даже не пахнет», — сказала спикер Совфеда на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.