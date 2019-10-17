Не в грантах счастье: где в Барнауле помогают развиваться предпринимателям

9 октября в Барнауле в краевом центре «Мой бизнес» в рамках Столыпинской конференции собрались бизнесмены и представители центров развития предпринимательства из 16 регионов страны. Они обсудили основные трудности, с которыми сталкивается сегодня российский бизнес, и как можно разобраться с ними. А главное — были найдены конкретные решения, которые можно применять на практике. Для этого необходимо постоянное взаимодействие.

Что эксперты обсудили на встрече

Перед обсуждением главных вопросов представители бизнеса поделились своими основными проблемами и ожиданиями от региональных центров поддержки предпринимательства.

Самое главное, что участники конференции выяснили в первый же час, — в своих проблемах они не одиноки и аналогичные сложности малый и средний бизнес испытывает в разных регионах России. Следовательно, к ним можно найти стандартные пути решения.

Разобраться со многими вопросами в законодательстве, системе налогообложения и других сферах предпринимателям помогают в центрах «Мой бизнес», которые сейчас открываются по всей стране.

Что дает центр «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» открыт как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Здесь они могут получить индивидуальную консультацию, финансирование проектов, имущественную поддержку, пройти обучение, обратиться за помощью в сопровождении проекта и многое другое.

Главная задача всех центров в настоящее время — донести до предпринимателей информацию о том, какие услуги они могут здесь получить, говорит заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

Экономическая «Столыпинская конференция» в краевом центре «Мой бизнес». Анна Зайкова

Олеся Тетерина:

Как показывает практика, чтобы хорошо вести свой бизнес, не обязательно использовать меры господдержки, гранты и субсидии — не в них сегодня счастье. Но в центрах «Мой бизнес» можно больше узнать о том, как в действующих условиях сэкономить и какие льготы получить. Мы понимаем сложность законодательной базы и помогаем в ней разобраться. И делаем так, чтобы предприниматель не переплачивал в условиях своей бизнес-модели.

Доверяй , но проверяй

Еще один важный комплекс вопросов, которые помогают решить центры развития предпринимательства, — это возврат доверия к системе господдержки бизнеса. Не секрет, что старые инструменты работали не так хорошо, как ожидалось. Их нередко критиковали предприниматели, что негативным образом отразилось на системе господдержки МСП.

Решить эту проблему просто — нужно лишь предоставлять действительно качественные услуги, которые приносят пользу, считает директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков.

Антон Слободчиков. Анна Зайкова

Антон Слободчиков:

Чтобы ситуация поменялась, нужно, чтобы сами бизнесмены делились опытом получения господдержки. И на недавнем форуме «Мой бизнес» было очень приятно слышать слова благодарности от предпринимателей, которым мы помогли. Работать с нашим центром легко: можно приехать лично или обратиться за онлайн-консультацией. Сюда может прийти каждый, даже тот, кто еще не зарегистрировал свой бизнес. Мы для всех открыты, всем готовы помочь.

Новая система приносит плоды

В 2018 году Алтайский край вошел в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главная цель — сделать поддержку для предпринимателей более удобной, понятной и доступной.

В нацпроекте наш регион принимает участие с уже действующим Центром развития предпринимательства, который одним из первых открылся в России. Единство общих целей дало свои результаты, утверждает начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Александр Евстигнеев. Анна Зайкова

Александр Евстигнеев:

О годовых результатах пока рано говорить, но итоги за 9 месяцев работы уже есть. И благодаря той системности, единой политике реализации нацпроекта мы перевыполнили результаты прошлого года. Важно не то, какой объем финансовой поддержки выделяет государство, а результаты бизнеса, которые получаются благодаря этой поддержке. Уже сейчас разработаны эффективные программы для предпринимательства, которые помогают бизнесу развиваться быстрее. И мы предлагаем всем активно ими пользоваться.

Непрерывное образование

Еще одна уникальная возможность, которую дарит национальный проект — это постоянное развитие и обмен опытом с другими регионами. Учиться на примерах — очень полезное дело. В бизнесе, конечно, каждая ситуация уникальная, но подходы к решению задач могут быть общими.

В региональных центрах «Мой бизнес» также регулярно проводятся обучающие мероприятия, поддерживаемые Минэкономразвития РФ.

Экономическая «Столыпинская конференция» в краевом центре «Мой бизнес». Анна Зайкова

Олеся Тетерина:

В этом году в рамках нацпроекта Минэкономразвития занимается кадрами в регионах. У нас порядка 2000 человек пройдут обучение: 1600 — в дистанционном формате, а 400 самых активных — на очном обучении. Первый модуль прошел в Переяславле, было две волны, в которых участвовали представители 44 регионов. Общаясь в трехдневном режиме с коллегами, мы определили, что недостаточно тех документов, рекомендаций, диалога, чтобы у всех было единое понимание процессов. Поэтому мы не стали дожидаться поручения «сверху», а сами организовали съезд «Мой бизнес» в Барнауле. Самые инициативные приехали сюда, чтобы поучаствовать в совместной работе.

Спикеры также подчеркнули, что для региональных команд очень важно, что после обучения не нужно отчитываться о результатах проделанной работы. А сами модули проходят в неформальной обстановке, где можно честно и без галстуков говорить обо всех волнующих проблемах.

Экономическая «Столыпинская конференция» в краевом центре «Мой бизнес». Анна Зайкова

Что дальше?

Центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» продолжают открываться по всей стране. Вместе они будут работать как единая национальная система поддержки предпринимательства, куда сможет обратиться каждый предприниматель.

Со временем здесь выработается некий стандарт взаимодействия государственных структур с бизнесом, который будет одинаково действовать в любой точке страны. А стандартизация всех процессов — один из главных компонентов успеха в развитии любого бизнес-проекта.