Небольшой алтайский сельсовет высудил у энергетического гиганта миллионы за вырубку деревьев

Айский сельсовет, расположенный в Алтайском районе Алтайского края, отсудил у энергокомпании «МРСК Сибири» (её новое название — «Россети Сибирь») более 10 млн рублей — сумму, превышающую размер бюджета муниципалитета. Теперь же стороны судятся из-за «гонорара успеха» — дополнительной выплаты юристу за то, что сумел выиграть дело.

Что требовал сельсовет

Изначально Айский сельсовет потребовал от МРСК Сибири заплатить 10,99 млн рублей за деревья, вырубленные при прокладке высоковольтной линии от ЛЭП Бийская ТЭЦ — «Бирюзовая Катунь» до подстанции «Сибирская монета».

Сумма для небольшого муниципалитета весьма существенная: по данным отчета об исполнении бюджета сельсовета, его доходы в 2018 году составили 9 млн рублей. Так что в сельсовете взялись за «удвоение» казны обстоятельно.

Комиссия из трех человек выехала на просеку и посчитала пеньки: их было 288 березовых и 69 сосновых. Разрешение на вырубку энергетики в сельсовете не получили, хотя этого требует утвержденное сельскими депутатами «Положение об охране зеленых насаждений».

И сельсовет потребовал от «МРСК Сибири» оплатить счет: восстановительная стоимость берез и сосен составила 5,45 млн рублей. А поскольку энергетики отказались, подал иск в арбитраж, наняв юриста. Сумма иска оказалась уже вдвое больше первого требования: 10,99 млн рублей. Юрист объяснил это тем, что за вырубку без разрешения сумма умножается на коэффициент 2.

Энергетики начали строить ЛЭП в горах архив филиал ОАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»

Почему отказали энергетики

Понятно, что энергетики с требованием не согласились. Они полагали, что вырубка деревьев на просеке не подпадает под принятое сельскими депутатами «Положение об охране зеленых насаждений». Ведь это земли, не прошедшие процедуру разграничения собственности, а с 1 января 2017 года таким землями распоряжается не сельсовет, а район (в данном случае Алтайский).

Кроме того, в энергокомпании заявили, что расходы на компенсацию вырубки в смету не заложены. И всю срубленную древесину энергетики по акту передали администрации Алтайского района.

Энергия для «Сибирской монеты». Источник: филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»

Нанесли вред — платите

Но аргументы энергетиков не убедили суды ни первой, ни апелляционной, ни кассационной инстанций. Вред природе нанесен? Нанесен. Разрешение на вырубку не получено? Не получено. Вред надо компенсировать — такова примерная логика судей.

К тому же и в районной администрации заявили, что, хоть и подписали акт о приемке вырубленных деревьев, по факту древесину не вывезли и не использовали. Таким образом энергетики должны выплатить Айскому сельсовету 10,99 млн рублей.

Но этом на этом споры сторон не завершились. После того, как решение вступило в силу, сельсовет вновь пошел судиться. В новом иске он потребовал от энергетиков оплатить судебные издержки, включая дополнительное вознаграждение за выигрыш дела — в юридическом сообществе его называют гонораром успеха.

Правосудие. Суд. СС0

Вознаграждение за победу

Для участия в деле сельсовет нанял юриста Антона Попова. По условиям трех контрактов, заключавшихся для ведения процессов, юрист получил предоплату (50−100 тыс. рублей). Однако в контракте было оговорена и другая фишка: в случае выигрыша Попову выплатят дополнительно не менее 10% от суммы иска.

В дальнейшем размер «гонорара успеха» стороны уточнили в дополнительном соглашении: заказчик (сельсовет) заплатит 15% от суммы взыскания за счет средств местного бюджета.

Размер гонорара в общей сложности (с премией за выигрыш) составил 1,9 млн рублей. Судя по платежкам, представленным в суд, сельсовет эти деньги уже перечислил на счет фирмы «Тохоми», которую и представлял юрист.

Суд. giak.ru/

Недопустимые доказательства

Размер гонорара успеха энергетики пытались оспорить. Они утверждали, что разумность судебных расходов не доказана, заявленная сумма не соответствует сложности дела, а стоимость юруслуг чрезмерно завышена и необоснованна.

Кроме того, представитель «МРСК Сибири» полагал, что контракты с юристом заключены с нарушением требований закона «О контрактной системе». Стало быть, такие контракты — недопустимые доказательства. И, вообще, «гонорар успеха» — это не судебные издержки, и, значит, сумма не подлежит возмещению.

Уменьшил выплаты в 10 раз

И все же 30 сентября арбитраж края удовлетворил требования сельсовета, энергетики подали жалобу, суд рассмотрит ее в начале декабря.

Однако судебные издержки, которые надо оплатить энергетикам по решению арбитража, судья оценил лишь в 180 тыс. рублей (то есть более чем в 10 раз меньше заявленной суммы). Сумму судья подсчитала так: за рассмотрение дела в суде первой инстанции — 100 тыс, в апелляции — 30 тыс., в кассации — еще 50 тыс.

Судья Татьяна Бояркова, вынося это решение, полагала: сельсовет требует дополнительное вознаграждение за уже оказанные и оплаченные услуги юриста и ставит их в зависимость от выигрыша дела. А ведь никакой дополнительной работы он не совершал, и «гонорар успеха» — это не судебные издержки.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

Бедным станет проще

Судья ссылалась на два определения Верховного суда РФ от 2015 года. Однако 26 сентября 2019 года Верховный суд РФ вынес определение по иску юридической фирмы, которое некоторые эксперты трактуют как легализацию включения в договора заказчиков с юристами «гонорара успеха».

Более того, Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который разрешает юристам включить в договор условие о вознаграждении, зависящем от результата.

Повлияет ли это на исход спора сельсовета и крупной энергокомпании, пока неясно. Но в Госдуме считают, что такая возможность позволит получать помощь квалифицированного адвоката ограниченным в средствах гражданам, пишет «Российская газета».