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Экономика

Недополученные из-за инфляции средства пообещали компенсировать пенсионерам

Из-за повышенной инфляции россиянам в ближайшее время могут проиндексировать пенсии, заявил газете «Экономика сегодня» доктор экономических наук Евгений Иванов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Если <…> Путин сказал, что индексация произойдет и разницу с инфляцией компенсируют — значит, так и будет», — отметил Иванов.

По его словам, перед внебюджетными выплатами нужно соблюсти ряд процедур и найти самый подходящий способ для выдачи «этих денег».

Доктор экономических наук также подчеркнул, что возможны два варианта компенсации итогового роста цен — посредством единовременных или частичных выплат.

«К этому вопросу необходимо грамотно подойти: понять, что для людей будет более приемлемо. Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10−12 тыс. рублей, другим будет удобнее получать доплату в размере 1,5 тыс. рублей на протяжении всего 2022 года», — заметил Евгений Иванов.

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