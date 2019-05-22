Недвижимость в Алтайском крае стоит больше 2 трлн рублей, и еще не всю посчитали

В Алтайском крае в 2019 году оценили более 1,6 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью почти 2,2 трлн рублей. Это следует из отчетов , которые размещены на сайте Алтайского центра недвижимости и государственной кадастровой оценки (АЦНГКО). В среднем самое дорогое жилье в многоэтажных домах неожиданно оказалось в Белокурихе.

Что оценили?

Центр опубликовал отчеты о том, как в целом проводилась кадастровая оценка в регионе. По приведенным данным, в Алтайском крае оценили:

более 1,5 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью почти 1,9 трлн рублей,

156,6 тысяч земельных участков сельхозназначения стоимостью 263,8 млрд рублей,

почти 20 тысяч участков промышленности , энергетики , транспорта , телевидения , обороны и другого спецназначения — стоимостью 26,5 млрд рублей.

Оценка коснулась 867,5 тысяч помещений, включая квартиры, 586 тысяч зданий, более 9 тысяч объектов незавершенного строительства, 2,7 тысяч машиномест.

На какие группы разделили недвижимость для оценки?

Все объекты недвижимости разделили на 12 групп и в каждой определяли кадастровую стоимость по многоступенчатым, серьезным формулам.

1. Многоквартирные дома и общежития.

2. Дома малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальные, таунхаусы, домики и строения в дачных объединениях и садоводствах.

3. Объекты для хранения транспорта.

4. Коммерческие объекты для для оказания услуг населению. Здесь, например, все торговые центры, рестораны и кафе, автомойки и даже ломбарды.

ТРЦ Galaxy. Олег Богданов

5. Объекты временного проживания, включая турбазы, гостиницы и санатории.

6. Административные и бытовые объекты. Сюда относятся офисные центры, здания банков, страховых компаний, административные корпуса заводов, отделения полиции, почты, таможни.

7. Производственные объекты.

8. Учебные, спортивные, культурные, лечебные и общественные объекты. В эту категорию попали все больницы, школы, ДК и т. д.

9. Прочие объекты. Здесь, например, бомбоубежища, погреба, подвалы и т.д.

10. Сооружения. В этой группе чего только нет: аттракционы, башни, беседки, опоры, все инженерные сети, фонтаны, ж/д пути, автодороги, мосты, колодцы и т. п.

11. Единые недвижимые комплексы. У этих объектов уникальные характеристики либо они разнородны по своему назначению, например, используются под три и более видов назначения. Таких в крае всего три.

12. Машино-места.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Какого жилья в крае больше?

Все жилье, согласно единым стандартам, разработанным в Российской гильдии риэлторов, делится на 4 класса: эконом, комфорт, бизнес и премиум.

На территория Алтайского края 96% жилья относится к первым двум, то есть «к группе массового жилья типовой застройки».

Что учитывали при оценке?

При оценке жилья учитывалось много факторов, некоторые — только для городов, другие — исключительно для сельской местности. Но общие категории, безусловно, были.

Например, учитывались качественные характеристики жилья: из какого оно строительного материала, год постройки дома, этажность. Принималась во внимание, разумеется, площадь.

В числе факторов, влияющих на цену, — также наличие социальной и инженерной инфраструктуры.

Большое значение имеют расстояние до общественного транспорта, удаленность от центра. Для сельской местности важна удаленность от райцентра и от Барнаула.

Частный дом в лесу. Деревня. Анна Зайкова , altapress.ru

Таким образом, если дом относительно новый, индивидуальной планировки, в нем есть все блага цивилизации, а рядом расположены школа, поликлиника, остановка общественного транспорта, то жилье в нем будет стоить дороже, чем в «хрущевке» на отшибе.

В том числе поэтому кадастровую оценку называют максимально приближенной к рыночной.

Где в крае самое дорогое и дешевое жилье?

В АЦНГКО пока дают только сводные данные по городам и районам края (не отдельно по каждому объекту).

Исходя из этих сведений, в среднем самое дороге городское жилье в многоквартирных домах — в Белокурихе и Барнауле. Самое дешевое — в Славгороде.

В районах ситуациях более пестрая, поскольку здесь значительно отличается цена между квартирами и частными домами. Будучи самыми «дорогими» в одном виде, те же районы могут быть в числе «дешевых» в другом.

Если учитывать среднюю кадастровую стоимость индивидуальных домов, то наиболее высокая она в Немецком национальном районе (9,2 тысячи за кв. метр). Следом расположились Бийский, Кулундинский, Алтайский, Первомайский, Смоленский районы. Самые дешевые дома — в Усть-Пристанском, Заринском, Чарышском, Залесовском районах.

Однако колебания кадастровой стоимости жилья в районах очень большие: минимальные и максимальные значения отличаются в разы. Поэтому приведенные показатели — это все же средняя температура по больнице.

Дома , деревня. СС0

Можно ли уже узнать стоимость своего объекта?

Пока нет. Сейчас каждый собственник дома, квартиры, гаража, коммерческого или любого другого помещения не может узнать данные о новой кадастровой стоимости своих объектов. Они находятся на согласовании в Росреестре, сообщили altapress.ru в Центре.

Но в ближайшие дни предварительные результаты оценки появятся в открытом доступе. Буквально со дня на день.

Напомним, знать кадастровую стоимость своей недвижимости важно, поскольку именно исходя из нее уже с 2020 года будут начислять налог на имущество.

Ставки налога до 1 декабря должны будут определить местные депутаты в каждом муниципалитете.

Будут ли оценивать что-то еще?

Да. В 2020 году в Алтайском крае проведут оценку земель населенных пунктов.