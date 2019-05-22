Недвижимость в Алтайском крае стоит больше 2 трлн рублей, и еще не всю посчитали

Что оценили?
Центр опубликовал отчеты о том, как в целом проводилась кадастровая оценка в регионе. По приведенным данным, в Алтайском крае оценили:
- более 1,5 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью почти 1,9 трлн рублей,
- 156,6 тысяч земельных участков сельхозназначения стоимостью 263,8 млрд рублей,
- почти 20 тысяч участков промышленности, энергетики, транспорта, телевидения, обороны и другого спецназначения — стоимостью 26,5 млрд рублей.
Оценка коснулась 867,5 тысяч помещений, включая квартиры, 586 тысяч зданий, более 9 тысяч объектов незавершенного строительства, 2,7 тысяч машиномест.
На какие группы разделили недвижимость для оценки?
Все объекты недвижимости разделили на 12 групп и в каждой определяли кадастровую стоимость по многоступенчатым, серьезным формулам.
1. Многоквартирные дома и общежития.
2. Дома малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальные, таунхаусы, домики и строения в дачных объединениях и садоводствах.
3. Объекты для хранения транспорта.
4. Коммерческие объекты для для оказания услуг населению. Здесь, например, все торговые центры, рестораны и кафе, автомойки и даже ломбарды.
5. Объекты временного проживания, включая турбазы, гостиницы и санатории.
6. Административные и бытовые объекты. Сюда относятся офисные центры, здания банков, страховых компаний, административные корпуса заводов, отделения полиции, почты, таможни.
7. Производственные объекты.
8. Учебные, спортивные, культурные, лечебные и общественные объекты. В эту категорию попали все больницы, школы, ДК и т. д.
9. Прочие объекты. Здесь, например, бомбоубежища, погреба, подвалы и т.д.
10. Сооружения. В этой группе чего только нет: аттракционы, башни, беседки, опоры, все инженерные сети, фонтаны, ж/д пути, автодороги, мосты, колодцы и т. п.
11. Единые недвижимые комплексы. У этих объектов уникальные характеристики либо они разнородны по своему назначению, например, используются под три и более видов назначения. Таких в крае всего три.
12. Машино-места.
Какого жилья в крае больше?
Все жилье, согласно единым стандартам, разработанным в Российской гильдии риэлторов, делится на 4 класса: эконом, комфорт, бизнес и премиум.
На территория Алтайского края 96% жилья относится к первым двум, то есть «к группе массового жилья типовой застройки».
Что учитывали при оценке?
При оценке жилья учитывалось много факторов, некоторые — только для городов, другие — исключительно для сельской местности. Но общие категории, безусловно, были.
Например, учитывались качественные характеристики жилья: из какого оно строительного материала, год постройки дома, этажность. Принималась во внимание, разумеется, площадь.
В числе факторов, влияющих на цену, — также наличие социальной и инженерной инфраструктуры.
Большое значение имеют расстояние до общественного транспорта, удаленность от центра. Для сельской местности важна удаленность от райцентра и от Барнаула.
Таким образом, если дом относительно новый, индивидуальной планировки, в нем есть все блага цивилизации, а рядом расположены школа, поликлиника, остановка общественного транспорта, то жилье в нем будет стоить дороже, чем в «хрущевке» на отшибе.
В том числе поэтому кадастровую оценку называют максимально приближенной к рыночной.
Где в крае самое дорогое и дешевое жилье?
В АЦНГКО пока дают только сводные данные по городам и районам края (не отдельно по каждому объекту).
Исходя из этих сведений, в среднем самое дороге городское жилье в многоквартирных домах — в Белокурихе и Барнауле. Самое дешевое — в Славгороде.
В районах ситуациях более пестрая, поскольку здесь значительно отличается цена между квартирами и частными домами. Будучи самыми «дорогими» в одном виде, те же районы могут быть в числе «дешевых» в другом.
Если учитывать среднюю кадастровую стоимость индивидуальных домов, то наиболее высокая она в Немецком национальном районе (9,2 тысячи за кв. метр). Следом расположились Бийский, Кулундинский, Алтайский, Первомайский, Смоленский районы. Самые дешевые дома — в Усть-Пристанском, Заринском, Чарышском, Залесовском районах.
Однако колебания кадастровой стоимости жилья в районах очень большие: минимальные и максимальные значения отличаются в разы. Поэтому приведенные показатели — это все же средняя температура по больнице.
Можно ли уже узнать стоимость своего объекта?
Пока нет. Сейчас каждый собственник дома, квартиры, гаража, коммерческого или любого другого помещения не может узнать данные о новой кадастровой стоимости своих объектов. Они находятся на согласовании в Росреестре, сообщили altapress.ru в Центре.
Но в ближайшие дни предварительные результаты оценки появятся в открытом доступе. Буквально со дня на день.
Напомним, знать кадастровую стоимость своей недвижимости важно, поскольку именно исходя из нее уже с 2020 года будут начислять налог на имущество.
Ставки налога до 1 декабря должны будут определить местные депутаты в каждом муниципалитете.
Будут ли оценивать что-то еще?
Да. В 2020 году в Алтайском крае проведут оценку земель населенных пунктов.