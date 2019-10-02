Нефтяная версия: экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста

Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут. Тогда у государства будет возможность достать из «кубышки» запасы, полученные от невыплаченных за пять лет пенсий.

Такую версию на youtube-канале «ВДудь» озвучил бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев < эмигрировал во Францию в 2013 году>.

«<Причиной проведения пенсионной реформы послужила> убежденность <президента Владимира> Путина, что у него кончаются деньги. Понял, что цены на нефть являются неустойчивыми», — заявил в беседе с Юрием Дудем Гуриев.

Он объяснил, что денег, которые откладываются на время, когда цены на нефть упадут, хватило бы на то, чтобы провести пенсионную реформу иначе.

«Люди думали, что выйдут на пенсию через пять лет, а теперь выйдут через 10, а ту пенсию, которую обещали платить эти пять лет, мы <государство> забрали себе», — считает экономист, пишет ura.ru.

При этом в 2011 году российский экономист говорил, что пенсионная реформа неизбежна, иначе деньги в казне кончатся, а в 2019 году изменил мнение и назвал решение правительства РФ не реформой, а изъятием сбережений у граждан.

Об эксперте

С 2013 года, после эмиграции во Францию, Сергей Гуриев — профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po). Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года.

Свободно говорит и преподаёт на английском языке.

В октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отъезд Гуриева из России как бегство.

Дело в том, что в феврале и апреле 2013 года Гуриев трижды побывал на допросах по «делу ЮКОСа» в Следственном комитете общей продолжительностью 10 часов. Во время допросов разъяснил, что никаких средств от представителей ЮКОСа не получал и доказательств такой оплаты не существует.

30 апреля 2013 года с соблюдением максимально возможных мер предосторожности Гуриев вылетел из «Шереметьево» в Париж. Факт его эмиграции стал достоянием общественности только 28 мая.