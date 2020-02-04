Негосударственную пенсию предложили выплачивать на пять лет раньше

Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами, пишет « Парламентская газета ».

Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым.

Заложенная в документе инициатива предлагает получать негосударственную пенсию раньше, чем назначат государственную страховую пенсию по старости. А именно: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет.

При этом в договоре с клиентом НПФ смогут прописать иные условия, повышающие возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста. Если гражданин согласен на это.

Суть поднятой Аксаковым проблемы в том, что в России на пять лет увеличен возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости — до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно).

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

Такая «настройка пенсионной системы» повлекла и увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты в пенсионных договорах являются именно пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения договоров.

Таким образом, для россиян, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет для женщин в 60, а для мужчин — в 65 лет.

Законопроектом предлагается вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию на пять лет раньше.

Также предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа.