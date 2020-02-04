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Экономика

Негосударственную пенсию предложили выплачивать на пять лет раньше

Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами, пишет «Парламентская газета».

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым.

Заложенная в документе инициатива предлагает получать негосударственную пенсию раньше, чем назначат государственную страховую пенсию по старости. А именно: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет.

При этом в договоре с клиентом НПФ смогут прописать иные условия, повышающие возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста. Если гражданин согласен на это.

Суть поднятой Аксаковым проблемы в том, что в России на пять лет увеличен возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости — до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно).

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Такая «настройка пенсионной системы» повлекла и увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты в пенсионных договорах являются именно пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения договоров.

Таким образом, для россиян, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет для женщин в 60, а для мужчин — в 65 лет.

Законопроектом предлагается вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию на пять лет раньше.

Также предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа.

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