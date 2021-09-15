Нехватка рабочих рук, закупочные цены и слабая господдержка. Эксперт назвал проблемы в алтайском АПК

В начале сентября правительство России расширило список получателей господдержки в сельском хозяйстве. В перечень включили аграриев, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания. Господдержка ключевой отрасли Алтайского края волнует фермеров не первый год.

Именно вопрос государственной помощи считает одним из важнейших в регионе известный предприниматель и фермер Каменского района Алексей Найден.

Сельхозтоваропроизводителям края нужна более серьезная поддержка, чем та, что оказывается сейчас. В частности, речь идет о растениеводстве.

«Многие аграрии выбирают растениеводство, потому что здесь гораздо более быстрая окупаемость и этим заниматься объективно проще. Вот, например, сегодня я смотрю, у нас лен по 60 рублей. И я знаю, какая у него себестоимость и просчитываю, сколько заработаю. Так зачем мне сеять пшеницу, на которой я не заработаю ничего? Поэтому я сею лен. И так каждый — сам себе хозяин, и никто на это повлиять не может. Если бы была более существенная поддержка, тогда нам могли бы прописывать условия — что сеять, а что нет. Наверное, пока такой возможности нет», — привел пример эксперт.

Кроме того, одна из главных проблем — низкие закупочные цены сельхозтовары. Аграрии обращаются антимонопольную службу, чтобы привлекать скупщиков к ответственности за сговор, но эти дела идут очень сложно и долго.

«Нужно думать, как законодательно это изменить, чтобы оперативнее реагировать на такие сигналы», — отметил Найден.

Несмотря на достаточно высокую заработную плату в фермерских хозяйствах, в отрасли остро ощущается дефицит кадров, добавил предприниматель.